Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, ostatni, krótki tydzień roboczy nie przyniósł większych zmian w handlu ziarnem. Rynkowa podaż ziarna znacznie spadła. Wielu drobnych rolników sprzedało już zmagazynowane ziarno, podczas gdy duże gospodarstwa sprzedały tyle, ile musiały aby dostać dopłaty i chwilowo nie są zainteresowane dalszą sprzedażą.

Ceny zbóż: Ile kosztuje pszenica w czerwcu 2023? fot. shutterstock

Rosnąca niepewność co do kondycji upraw w związku z brakiem większych opadów deszczu, szczególnie na północy kraju, a także notowana w ostatnich dniach zwyżka cen zbóż na MATIFie i wzrost cen ziarna oferowanych przez eksporterów dodatkowo usztywniły sprzedających.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

IZP informuje, że obecnie handluje się przede wszystkim mniejszymi partiami ziarna. Postępuje też realizacja wcześniej zawartych kontraktów na dostawy ziarna.

Wydaje się, iż handel zbożami może się ożywić dopiero w końcu czerwca br., tj. tuż przed wygaśnięciem terminu sprzedaży uprawniającego do otrzymania rządowych dopłat (do 30 czerwca br.). Skup zbóż w dalszym ciągu realizuje większość przetwórców oraz eksporterów. Izba Zbożowo-Paszowa

Według stanu na 6 czerwca br., w zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą wzrosły i kształtowały się następująco:

pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 800-950 PLN/t,

pszenica paszowa – 780-900 PLN/t

żyto konsumpcyjne – 650-720 PLN/t,

żyto paszowe – 600-680 PLN/t,

jęczmień paszowy – 680-760 PLN/t,

pszenżyto – 680-770 PLN/t,

owies paszowy – 650-740 PLN/t,

kukurydza – 780-860 PLN/t,

rzepak – 1650-1810 PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W maju br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 882 tys. ton wobec 703 tys. ton wywiezionych w kwietniu br. oraz 307 tys. ton wyeksportowanych w maju 2022 roku. Z tej wielkości, w maju br. eksport pszenicy wyniósł około 555 tys. ton, kukurydzy – 296 tys. ton, a jęczmienia – 31 tys. ton. Z kolei, w maju br. eksport rzepaku drogą morską wyniósł ponad 4 tys. ton.

W portach cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą. Podobnie jak w kwietniu i maju br., eksport zbóż drogą morską będzie bardzo duży także w czerwcu br. Największe załadunki w dalszym ciągu notuje się w przypadku pszenicy.

Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca br.), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyraźnie przekroczy 5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4 mln ton.

W końcu tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 9 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 920 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 970 PLN/t (dostawa G/G VI-VII, Sz VII),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1010 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII, Sz VII),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1030 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII, Sz VII),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1050 PLN/t (dostawa G/G VI-VII, Sz VII),

kukurydza (DON 2000) – 930-940 PLN/t (dostawa G/G, VI),

kukurydza (DON 3000) – 910-920 PLN/t (dostawa G/G, VI),

kukurydza (DON 4000) – 880-890 PLN/t (dostawa G/G, VI),

pszenżyto – 840 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII),

żyto –750 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII).

Z kolei, oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 9 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1030 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1060 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

pszenżyto – 855 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X),

żyto paszowe – 765 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X),

Eksport ziarna zbóż na kołach na rynek niemiecki jest w dalszym ciągu niewielki i w znacznej mierze ogranicza się do realizacji wcześniejszych kontraktów.

Import zbóż

W związku z decyzją KE, import zbóż z Ukrainy do Polski pozostanie zastopowany przynajmniej do 15 września br. Według danych KE, w pierwszych 49 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 4 czerwca br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 813 tys. ton, a kukurydzy – 1308 tys. ton. W ostatnim tygodniu (28 maja - 4 czerwca br.), import tych zbóż spoza UE do Polski nie wystąpił.

Z kolei, w pierwszych 49 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł około 709 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu nie wystąpił.