Po długim weekendzie majowym notuje się wzrost rynkowej podaży ziarna, pomimo pozostających pod wpływem tendencji spadkowej cen zbóż - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile obecnie kosztuje pszenica? fot. unsplash

Jak podaje IZP, większą sprzedaż ziarna notuje się zarówno ze strony firm skupowych, jak i rolników. Wejście w życie rozporządzeń rządowych dotyczących wsparcia finansowego dla producentów zbóż oraz dopłat do transportu ziarna do portów i znane terminy sprzedaży ziarna przez rolników w celu otrzymania dopłat (do 15 czerwca br.) zachęciły rolników do podjęcia działań w celu sprzedaży zbóż, w obawie przed problemami ze znalezieniem chętnych do zakupu ziarna w kolejnych tygodniach.

Niektórzy przetwórcy i firmy handlowe już zawiesiły skup ziarna. Obecnie więcej ziarna pszenicy i kukurydzy trafia w ręce eksporterów niż krajowych przetwórców gdyż ceny oferowane w portach są najwyższe, a obiecane dopłaty do transportu ziarna do portów w pewnym stopniu mogą zrekompensować koszty z tym związane

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 5 maja br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 880-980PLN/t,

• pszenica paszowa– 840-950PLN/t

• żyto konsumpcyjne – 760-850PLN/t,

• żyto paszowe– 700-750PLN/t,

• jęczmień paszowy– 760-830PLN/t,

• pszenżyto – 780-840PLN/t,

• owies paszowy– 750-830PLN/t,

• kukurydza – 850-960PLN/t,

• rzepak – 1850-1950PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W kwietniu br., eksport pszenicy drogą morską mógł się zbliżyć do 500 tys. ton, a kukurydzy mógł wynieść ok. 200 tys. ton. IZP przewiduje, że dynamiczne tempo eksportu ziarna drogą morską zostanie utrzymane także w maju br. Obecnie w porcie Gdańsk na statki ładowana jest głównie kukurydza, a w porcie Gdynia pszenica i kukurydza. Najmniejsze załadunki mają obecnie miejsce w porcie Szczecin Świnoujście.

W porównaniu do cen z końca minionego tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów nieznacznie wzrosły o ok. 15 PLN/t, a kukurydzy pozostały bez zmian i kształtowały się następująco (wg stanu na 5 maja br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 960 PLN/t (dostawa G/G,V-15.VI),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 1010 PLN/t (dostawa G/G V-15.VI,SzV-VI),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1050PLN/t (dostawa G/G,V-15.VI,SzV-VI),

• pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1065 PLN/t (dostawa G/G,V-15.VI,SzV-VI),

• pszenica konsumpcyjna(14.0/77/280) – 1085 PLN/t (dostawa G/G V-15.VI,SzV-VI),

• kukurydza (DON2000) – 990-1000PLN/t (dostawaG/G, do 25.V),

• kukurydza (DON3000) – 970-980PLN/t (dostawaG/G, do 25.V),

• kukurydza (DON4000) – 940-950PLN/t (dostawa G/G, do 25.V).

Z kolei oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 5 maja br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1065 PLN/t (dostawa Sz/G/G,VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna(14.0/77/280) – 1100 PLN/t (dostawa Sz/G/G,VIII-IX),

• pszenżyto – 880 PLN/t (dostawa Sz/G/G,VIII-X),

• żyto paszowe – 780 PLN/t (dostawa Sz/G/G,VIII-X),

• kukurydza (DON2000) – 930-950PLN/t (dostawa G/G,X-XI).

Import zbóż

W odniesieniu do importu ziarna, z dniem 17 kwietnia br. polski rząd wstrzymał import zbóż i innych surowców rolnych z Ukrainy na teren kraju, ale zgodził się na tranzyt ziarna. W dniu 28 kwietnia br. Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi zgodziła się, by do 5 czerwca br. zatrzymać import zboża z Ukrainy do pięciu krajów „frontowych”: Polski, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Tym samym obowiązujące zakazy poszczególnych państw członkowskich zostały zniesione i zastąpione zakazem wspólnotowym.

Link do rozporządzenia KE w tej sprawie znajduje się pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0903

Planowane już również wystąpienie z wnioskiem 5 krajów do Komisji Europejskiej o przedłużenie rozporządzenia mówiącego o zakazie importu z Ukrainy zbóż, rzepaku i słonecznika po 5 czerwca br. Minister Telus chciałby, aby zakaz ten obowiązywał przynajmniej do końca 2023 roku.