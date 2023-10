Krajowy rynek w dalszym ciągu operuje w warunkach wyraźnie uszczuplonej podaży ziarna w większości regionów kraju. Na rynku notuje się mało ofert sprzedaży praktycznie wszystkich zbóż. Tym samym trudno o zakupy większych partii ziarna - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile obecnie kosztuje pszenica? fot. shutterstock

Zbiory kukurydzy 2023

Notowane w ostatnich dniach sprzyjające warunki pogodowe praktycznie na terenie całego kraju wpłynęły na przyspieszenie zbiorów kukurydzy na ziarno. Zaawansowanie zbiorów jest jednak zróżnicowane regionalnie.

Izba Zbożowo-Paszowa szacuje, że na dzień 13/10 w skali kraju zaawansowanie zbiorów kukurydzy wynosiło ponad 30%. Najwięcej kukurydzy zebrano na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku (ponad 40%). Mało kukurydzy zebrano natomiast na Podkarpaciu, a także Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie. Z kolei, zaawansowanie zbiorów na północy kraju wynosiło ponad 20%. Słoneczna i sucha pogoda sprawiła, iż wilgotność ziarniaków spadła wyraźnie poniżej 30% i w większości regionów często kształtuje się na poziomie ok. 25%. Dlatego też sporo rolników, którzy mają możliwości suszenia, decydują się na suszenie ziarna. Obecne plony osiągane przez rolników zawierają się przedziale 6-10 t/ha. Wraz z postępem zbiorów, plony powinny być nieco wyższe.

Cena kukurydzy

Nabierające tempa zbiory wywierają presję na ceny ziarna kukurydzy. W zależności od regionu, ceny oferowane przez przetwórców za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) zawierają się w przedziale od 380 PLN/t na południowym-wschodzie do 470 PLN/t na zachodzie i północy kraju. Z kolei, ceny kukurydzy suchej kształtują się w przedziale 680-800 PLN/t.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W odniesieniu do pozostałych zbóż, krajowy rynek w dalszym ciągu operuje w warunkach wyraźnie uszczuplonej podaży ziarna w większości regionów kraju. Na rynku notuje się mało ofert sprzedaży praktycznie wszystkich zbóż. Tym samym trudno o zakupy większych partii ziarna. Trwające zbiory kukurydzy, a także niezadowolenie rolników z obecnych cen powoduje, iż rolnicy nie są chętni do sprzedaży ziarna. Ponadto, od 15 października br. wypłacane będą rolnikom zaliczki dopłat bezpośrednich (70% stawki), co także powstrzymuje ich przed sprzedażą większych partii ziarna.

Popyt na ziarno ze strony przetwórców w dalszym ciągu wydaje się być umiarkowany. Wytwórnie pasz koncentrują się obecnie na skupie tegorocznej kukurydzy.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców kształtowały się następująco (DAP, dostawa X, wg stanu na 11 października br.):

pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)- 830-930PLN/t,

pszenica paszowa– 750-850PLN/t,

żyto konsumpcyjne– 620-700PLN/t,

żyto paszowe – 560-630PLN/t,

pszenżyto– 700-750PLN/t,

jęczmień paszowy- 720-790PLN/t,

owies paszowy– 660-830PLN/t,

kukurydza– 680-800PLN/t,

kukurydza mokra (30% wilgotności) – 380-470PLN/t,

rzepak– 1700-1820PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

We wrześniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 677 tys. ton wobec 651 tys. ton wywiezionych w sierpniu br. oraz 305 tys. ton wyeksportowanych we wrześniu 2022 roku. Z tej wielkości, we wrześniu br. eksport pszenicy wyniósł ponad 435 tys. ton, kukurydzy – 68 tys. ton, żyta – 32 tys. ton, jęczmienia – 39 tys. ton, pszenżyta – 93 tys. ton, a owsa – 11 tys. ton. Z kolei, we wrześniu br. eksport rzepaku drogą morską wyniósł ponad 17 tys. ton. Według nieoficjalnych informacji, we wrześniu br. gros załadowanego na eksport ziarna stanowiło ziarno krajowe. Udział ukraińskich zbóż w zrealizowanych przeładunkach był niewielki i raczej nie przekroczył 10-15%.

IZP przewiduje, że w październiku br. eksport pszenicy drogą morską może być nieco mniejszy niż we wrześniu br. Trudno liczyć na rekordy w eksporcie pszenicy w ostatnim kwartale br. zważywszy na ciągle silną konkurencję ze strony krajów Basenu Morza Czarnego oraz notowane osłabienie popytu ze strony kluczowych importerów. Niemniej jednak, obecnie w portach w dalszym ciągu notuje się wzmożony ruch, gdzie przedmiotem załadunków jest zarówno pszenica jak i kukurydza, ale także owies, żyto, pszenżyto i spore partie rzepaku.

W porównaniu z cenami z końca minionego tygodnia, ceny większości zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów spadły o kolejne 5-10 PLN/t, w ślad za notowanym umocnieniem złotego do głównych walut i kształtowały się następująco (wg stanu na 11 października br.):

pszenica konsumpcyjna(10.0/74/220)– 905 PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(11.5/76/250)– 950PLN/t(dostawaG/G,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)– 985 PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(13.0/76/250)– 1000PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(13.5/76/250)– 1055PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(14.0/77/280)– 1125PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica paszowa– 860-870PLN/t(G/G/Sz,X-XI),

jęczmień(62) – 785-820PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenżyto(68) – 780 PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XII),

żyto konsumpcyjne(72/120)– 715PLN/t(dostawaG/G,X),

żyto paszowe (68) – 700PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XII),

kukurydza(DON 2000) – 845-855PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

kukurydza(DON 3000) – 825PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

kukurydza(DON 4000) – 805PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI).

Eksport zbóż na kołach do Niemiec w dalszym ciągu pozostaje ograniczony. Biorąc pod uwagę spodziewane większe zbiory kukurydzy w Niemczech niż przed rokiem i pojawiające się oferty sprzedaży taniej ukraińskiej kukurydzy w krajach Europy Zachodniej, eksport krajowej kukurydzy w dłuższym okresie może być trudny.

Import zbóż

Z kolei, niewiele zmienia się w kwestii importu zbóż z południa Europy. Niesprzyjający importowi kurs złotego do koszyka walut dodatkowociążyna opłacalności importu ziarna.