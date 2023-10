Zboża

Ceny zbóż: Ile obecnie kosztuje pszenica?

Autor: IZP

Data: 23-10-2023, 08:52

Oczekiwania sprzedających co do cen zbóż rozmijają się z obecnymi cenami rynkowymi, co wyraźnie ogranicza liczbę zawieranych transakcji. Ofert sprzedaży większości zbóż jest mało, a nawet bardzo mało, szczególnie w odniesieniu do jęczmienia i owsa - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile obecnie kosztuje pszenica?; fot. shutterstock