Ceny zbóż: Jaka sytuacja na rynku krajowym?

Na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu notuje się brak płynności w handlu. Dni, w których notuje się większą rynkową podaż ziarna, przeplatają się z dniami, kiedy ofert sprzedaży ziarna jest niewiele - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: IZP

Data: 28-03-2022, 08:52

Niepewna sytuacja geopolityczna powstrzymuje rolników przed sprzedażą zbóż; fot. PAP/ Tytus Żmijewski

Notowany w ostatnich dniach wzrost cen zbóż na MATIFie powoduje, iż rolnicy ponownie wstrzymują się z oferowaniem ziarna na sprzedaż. Obecnie na rynku notuje się uszczuploną rynkową podaż praktycznie wszystkich zbóż - informuje IZP.

- Oceniamy, iż w kraju jest jeszcze dużo ziarna zbóż w magazynach, ale niepewna sytuacja geopolityczna powstrzymuje rolników przed sprzedażą zbóż. Tak więc przedmiotem obrotów są z reguły mniejsze partie towaru - dodaje Izba.

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza drogą kolejową. Ziarno to jest chętnie kupowane przez wytwórnie pasz, w związku z konkurencyjnymi cenami. W połowie tygodnia, ceny ukraińskiej kukurydzy na wschodniej granicy kształtowały się na poziomie 290-300 $/t, a w głębi kraju – ok. 320 $/t, na samochodzie. Większy import do kraju cały czas mocno utrudniają problemy logistyczne, wąskie gardło na granicy i bardzo powolna odprawa celna, a także ograniczone możliwości odbioru ziarna w związku z brakiem taboru samochodowego.

Ceny zbóż

Według danych podawanych przez IZP, w połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1700-1780 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1680-1760 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1220-1300 PLN/t

• żyto paszowe - 1180-1270 PLN/t,

• pszenżyto - 1400-1520 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1350-1450 PLN/t,

• owies paszowy - 950-1020 PLN/t,

• kukurydza - 1500-1600 PLN/t,

• rzepak - 4300-4500 PLN/t