Ceny zbóż: Końcówka zbiorów

Autor: IZP

Data: 22-08-2022, 07:39

To już końcówka zbiorów zbóż w województwach położonych na południu, zachodzie, i wschodzie kraju. Sprawnie przebiegają także żniwa na północy kraju, gdzie zaawansowanie zbiorów można szacować na około 85-90% - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Pomimo jeszcze trwających żniw, rynkowa podaż ziarna jest mocno uszczuplona; fot. PAP



Meldunki żniwne wskazują na sporo wyższe plony zbóż osiągane przez rolników od ubiegłorocznych. Dzięki sprzyjającej pogodzie w trakcie żniw, straty na jakości ziarna są minimalne.

Rynkowa podaż ziarna

Pomimo jeszcze trwających żniw, rynkowa podaż ziarna jest mocno uszczuplona, aczkolwiek notowany wzrost cen wywołany bardzo małą podażą zbóż lokalnie wpłynął na nieco większą sprzedaż ziarna przez rolników. Niemniej jednak, rolnicy liczą na duży eksport zbóż w bieżącym sezonie i wsparcie cen ze strony firm eksportujących ziarno.

- Wydaje się, iż część rolników powinna być bardziej skłonna do sprzedaży zbóż już w II połowie września br. wraz z przygotowaniami do zbiorów kukurydzy na ziarno oraz koniecznością pozyskania środków na jesienne prace polowe. Na razie jednak, notowane spadki cen ziarna na giełdach światowych i niechęć przetwórców do podnoszenia cen skupu zbóż generalnie wpływają na utrzymywanie się niewielkiej liczby ofert sprzedaży zbóż na rynku krajowym - wskazują Sparks Polska i IZP.

Ceny zbóż: Rynek krajowy

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż ze zbiorów lat 2021-2022 z dostawą kształtują się następująco (wg stanu na 16 sierpnia br.):

pszenica konsumpcyjna - 1500-1560PLN/t,

pszenicapaszowa– 1450-1550PLN/t,

żyto konsumpcyjne– 1150-1250PLN/t,

żyto paszowe– 1100-1200PLN/t,

jęczmień paszowy – 1200-1280

pszenżyto - 1230-1380PLN/t,

owies paszowy - 1100-1200PLN/t,

kukurydza - 1360-1460PLN/t,

Eksport zbóż

W lipcu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 669 tys. ton wobec 598 tys. ton wywiezionych w czerwcu br. oraz 106 tys. ton wyeksportowanych w lipcu 2021 roku.

Z tej wielkości, w lipcu br. eksport pszenicy wyniósł około 431 tys. ton, a kukurydzy – 235 tys. ton. Z kolei, w lipcu 2022eksportrzepakudrogąmorskąnie wystąpił.

W sierpniu br. trwa eksport kukurydzy i pszenicy droga morską, ale wolumen eksportu tych zbóż będzie mniejszy niż w lipcu br. W portach Gdynia i Szczecin ładowane są obecnie 3 panamaxy pszenicą.

Ceny zbóż: Eksport

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą wyraźnie osłabły i obecnie kształtują się następująco (wg stanu na 19 sierpnia br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1530-1535PLN/t (dostawaG/G, VIII-IX),

żyto konsumpcyjne (72/120) – 1180 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

pszenżyto (68) –1245 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

kukurydza – 1450 PLN/t (dostawa G/G, IX).

Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty od powyższych poziomów cenowych.

Eksport zbóż na kołach do Niemiec jest w dalszym ciągu niewielki. Popyt na polskie zboże ze strony kontrahentów niemieckich nie jest duży, a przy bardzo wysokich kosztach transportu często notuje się brak opłacalności eksportu.

Import ziarna

Import ziarna kukurydzy z Ukrainy drogą kolejową jest obecnie ograniczony do realizacji wcześniej zawartych transakcji.

Notuje się natomiast import ziarna zbóż i rzepaku drogą samochodową w big bagach.