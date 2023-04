Ostatnie dni przyniosły niemal całkowite zblokowanie handlu ziarnem wywołane obietnicami rządowymi odnośnie uruchomienia dopłat do cen pszenicy i innych zbóż. Rolnicy i firmy handlowe gremialnie wstrzymali sprzedaż ziarna w oczekiwaniu na konkrety tych obietnic. Ponadto, trwające prace polowe oraz dodatkowo wpływają na brak ofert sprzedaży ziarna przez rolników - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Jakie są aktualne ceny ziarna?; fot. shutterstock

Jak podaje IZP, większych obrotów ziarnem należy się spodziewać nie wcześniej niż po długim weekendzie majowym kiedy to będą już obowiązywać obydwa rozporządzenia rządowe dotyczące dopłat do cen zbóż i rzepaku oraz do transportu ziarna zbóż i rzepaku do portów bałtyckich.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W ostatnich dniach, zarówno przetwórcy jak i eksporterzy stanęli w obliczu braku rynkowej podaży ziarna, będąc w stanie kupić jedynie śladowe partie towaru. Oznacza to, iż konieczny eksport nadwyżki ziarna z kraju przesuwa się w czasie. W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 21 kwietnia br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%)– 950-1100PLN/t,

pszenica paszowa– 930-1080PLN/t

żyto konsumpcyjne – 800-850PLN/t,

żyto paszowe– 760-800PLN/t,

jęczmień paszowy – 860-940PLN/t,

pszenżyto – 850-920PLN/t,

owies paszowy– 800-880PLN/t,

kukurydza– 960-1040PLN/t,

rzepak– 1950-2050PLN/t.

Według wstępnych danych, w pierwszych 8 miesiącach bieżącego sezonu 2022/23 (lipiec-luty), łączny eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 6639 tys. ton wobec 4830 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 2912 tys. ton (wobec 1765 wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu), żyta – 307 tys. ton (492 tys. ton), pszenżyta – 441 tys. ton (453 tys. ton), kukurydzy – 2740 tys. ton (1705 tys. ton), owsa– 67 tys. ton (121tys. ton), a jęczmienia– 172 tys. ton (290tys. ton).

Podobnie jak w marcu br., kiedy to eksport zbóż drogą morską wyniósł około 630 tys. ton (w tym 486 tys. ton pszenicy), wywóz ziarna w kwietniu także będzie duży. Niemniej jednak, mocno ograniczona sprzedaż ziarna przez rolników i podmioty skupowe w oczekiwaniu na zapowiedziane dopłaty spowodowała, iż eksporterzy mają trudności z zakupem większych partii zbóż, co z kolei ograniczy możliwości wywozu ziarna w maju br.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów spadły o około 35-40 PLN/t, a kukurydzy o ok. 30 PLN/t i kształtowały się następująco(wg stanu na 21 kwietnia br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 1040 PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 1090 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1130 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1150 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1175 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

kukurydza (DON 2000)– 1060-1070PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

kukurydza (DON 3000) – 1040-1050 PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

kukurydza (DON 4000)– 1010-1020 PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

Z kolei, oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów są wyższe od cen ze zbiorów 2022 roku i kształtowały się następująco (wg stanu na 21 kwietnia br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1160 PLN/t(dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenżyto – 940 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

żyto paszowe– 815PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

kukurydza (DON 2000)– 1070-1090PLN/t (dostawaG/G, X-XI).

Import zbóż

Z dniem 17/04, polski rząd wstrzymał import zbóż i innych surowców rolnych z Ukrainy na teren kraju, ale zgodził się na tranzyt ziarna. Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych 42 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 16 kwietnia

br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł ponad 813 tys. ton, a kukurydzy – 1308 tys. ton. W ostatnim tygodniu (9-16 kwietnia br.), fizyczny import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 5 tys. ton, kukurydzy - 2 tys. ton, a jęczmienia jedynie 50 ton. Z kolei, w pierwszych 42 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł około 709 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu wyniósł jedynie 70 ton.