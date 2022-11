Ostatnie dni przyniosły sporą korektę cen ziarna na rynku krajowym. Zniżkujące ceny zbóż na giełdach światowych, umacniający się złoty względem głównych walut, a także zaawansowane zbiory kukurydzy i znaczna podaż tego zboża na rynku krajowych wywierały presję na ceny ziarna - informująIzba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska.

Notowane w ostatnich dniach wyraźne umocnienie kursu złotego do głównych walut, w tym przede wszystkim do dolara amerykańskiego wywołało znaczne spadki cen zbóż oferowanych przez eksporterów z dostawą do portów, co przełożyło się także na zniżkę cen oferowanych za zboża przez krajowych przetwórców.

Zbiory kukurydzy 2022

Zbiory kukurydzy na ziarno w kraju są już mocno zaawansowane, aczkolwiek ciągle sporo ziarna pozostaje do zebrania na wschodzie i południowym-wschodzie kraju. Ocenia się, iż w tej części kraju zaawansowanie zbiorów wynosi około 70%. Sporo ziarna do zebrana pozostaje jeszcze w centrum kraju. Z kolei, w regionach na północy kraju dotychczas kukurydzę zebrano z ponad 90% powierzchni, a na zachodzie z ok. 95% areału. Wiele wskazuje na to, iż kukurydziane żniwa potrwają do końca listopada br. Znaczne zaawansowanie zbiorów spowodowało spore nasycenie rynku kukurydzą i wyraźne spadki cen.

Obecnie, ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) zawierają się w przedziale 770 900 PLN/t, a więc o 70-80 PLN/t mniej od cen płaconych przed tygodniem.

Mając na uwadze wyraźne umocnienie kursu złotego do dolara, nie należy wykluczyć znacznego importu ukraińskiej kukurydzy w dalszej części sezonu. Na razie jednak ceny tego zboża na granicy w przedziale 1200-1250 PLN/t, po przeładunku hamują większy import.

Ceny zbóż 2022

W zależności od regionu kraju, w porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny zbóż (szczególnie pszenicy) z dostawą spadły o kilkadziesiąt złotych i kształtowały się następująco(wg stanu na 18 listopada br.):

pszenica konsumpcyjna(12.5%) - 1460-1540PLN/t,

pszenica paszowa - 1400-1510

żyto konsumpcyjne- 1100-1230PLN/t,

żyto paszowe- 1050-1180PLN/t,

jęczmień paszowy - 1200-1300PLN/t,

pszenżyto - 1250-1350PLN/t,

owies paszowy - 1150-1250PLN/t,

kukurydza - 1250-1350PLN/t,

kukurydza mokra (30% wilgotności) - 770-900PLN/t,

rzepak - 2750-2800PLN/t.

Obecnie notuje się wzrost eksportu kukurydzy z kraju drogą lądową i morską w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Nie ma natomiast dużego zainteresowania zawieraniem nowych kontraktów na dostawy ziarna. Duży ruch w portach związany z importem węgla powoduje, iż eksport ziarna drogą morską jest utrudniony i drogi w związku ze wzrostem opłat portowych.

Eksport zbóż 2022

Ponadto, ceny ziarna w portach cały czas kształtują się w pobliżu parytetu rynku krajowego, co nie zachęca dostawców do jego sprzedaży na eksport.

W związku z notowaną spadkową tendencją cen zbóż na giełdach światowych oraz umocnieniem kursu złotego do głównych walut, w porównaniu do cen sprzed tygodnia obecnie ceny oferowane przez eksporterów za ziarno z dostawą do portów spadły o 60-90PLN/t, w zależności od rodzaju zboża.

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco(wg stanu na 18 listopada br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1560-1575(dostawaSz/G/G, XI-XII-I),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1630 (dostawaSz/G/G, XI),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1670-1675PLN/t (dostawaSz/G/G, XI-XII),

żyto (68 kg/hl) – 1250-1270PLN/t(dostawaSz/G/G, XI-XII),

pszenżyto – 1380 PLN/t(dostawaSz/G/G, XI-XII),

kukurydza (DON 2000)– 1345-1350PLN/t(dostawaG/G, XI).

Import zbóż 2022

Po stronie importu, na rynku pojawiają się przede wszystkim oferty sprzedaży ukraińskiej kukurydzy, której ceny na granicy kształtują się w przedziale 1200-1250 PLN, po przeładunku. Mając na uwadze wyraźne umocnienie kursu złotego do dolara, nie należy wykluczyć znacznego importu ukraińskiej kukurydzy w dalszej części sezonu.