W większości regionów kraju rynkowa podaż ziarna pozostaje uszczuplona. Lokalnie notuje się większą podaż ze strony rolników w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na siewy ozimin oraz zbliżającymi się zbiorami kukurydzy na ziarno - informują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Handel ziarnem zbóż na rynku krajowym jest umiarkowany; fot. unsplash

Obecnie w kraju trwają zbiory kukurydzy na kiszonkę, ale lokalnie na zachodzie kraju w najbliższych dniach lokalnie powinny rozpocząć się zbiory kukurydzy na ziarno. W zależności od regionu kraju, ceny oferowane za mokre ziarno generalnie zawierają się w przedziale 750-880 PLN/t, DAP.

Handel ziarnem zbóż

Handel ziarnem zbóż na rynku krajowym jest umiarkowany. Przetwórcy zbudowali pewne zapasy i starają się dokupować partie ziarna na rynkach lokalnych. Młyny wychodzą z ofertami zakupu pszenicy na październik br., ale na razie nie ma zbyt wielu ofert sprzedaży na IV kwartał. Wytwórnie pasz oczekują natomiast na tegoroczną kukurydzę.

Ceny zbóż

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż ze zbiorów lat 2021-2022 z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 13 września br.):

pszenica konsumpcyjna - 1510-1550PLN/t,

pszenicapaszowa– 1460-1530PLN/t,

żyto konsumpcyjne– 1150-1300PLN/t,

żyto paszowe– 1100-1180PLN/t,

jęczmień paszowy – 1200-1300PLN/t,

pszenżyto - 1300-1360PLN/t,

owies paszowy - 1120-1160PLN/t,

kukurydza - 1350-1430PLN/t,

kukurydzamokra (30%) - 750-880PLN/t,

rzepak - 2700-2850PLN/t.

Eksport zbóż

W sierpniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 440 tys. ton wobec 669 tys. ton wywiezionych w lipcu br. oraz 314 tys. ton wyeksportowanych w sierpniu 2021 roku. Z tej wielkości, w sierpniu br. eksport pszenicy wyniósł około 326 tys. ton, a kukurydzy – 111 tys. ton. Z kolei, w sierpniu 2022 eksport rzepaku drogą morską wyniósł ponad 9 tys. ton. We wrześniu br., eksport zbóż z kraju będzie wyraźnie mniejszy. Sprzedaż ziarna „pod porty” jest cały czas ograniczona. Po miesiącach charakteryzujących się bardzo dużym eksportem kukurydzy, obecnie jej eksport drogą morską wyraźnie osłabł, m.in. w związku z kurczącą się podażą starego ziarna. Agresywne oferty sprzedaży ziarna na eksport przez Rosję i Ukrainę powodują, iż polskiej pszenicy trudno konkurować na rynku światowym. Niemniej jednak, we wrześniu br. eksport pszenicy przez porty w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów powinien zbliżyć się do 200 tys. ton.

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 16 września br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1550-1560PLN/t (dostawaG/G, IX-X),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1620PLN/t (dostawaG/G, IX-X),

żyto paszowe– 1220-1225PLN/t(dostawaG/G, IX-X),

pszenżyto – 1370-1380PLN/t (dostawaSz/G/G, X),

owies – 1240 PLN/t(dostawaG/G, IX-X),

kukurydza– 1430-1440PLN/t(dostawaG/G, IX-XI).

Eksport zbóż na kołach do Niemiec jest w dalszym ciągu niewielki. Zawierane są natomiast kontrakty na dostawy kukurydzy na rynek niemiecki i słowacki w IV kwartale br.

Po stronie importu, przywóz zbóż z Ukrainy wyraźnie osłabł, po otwarciu portów czarnomorskich. Z kolei, przywóz ziarna, w tym pszenicy zarówno konsumpcyjnej jak i paszowej z południa Europy także pozostaje mocno ograniczony, m.in. w związku z

niekorzystnymi relacjami kursowymi.