Po notowanej po 20 marca wzmożonej sprzedaży ziarna przez rolników i firmy skupowe, w końcu miesiąca podaż ziarna wyraźnie osłabła - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Wzrost cen zbóż na giełdach światowych wpłynął na wyciszenie handlu i obrotów ziarnem, szczególnie ze strony większych gospodarstw liczących na trwalszą zwyżkę cen; fot. shutterstock

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, wzrost cen zbóż na giełdach światowych wpłynął na wyciszenie handlu i obrotów ziarnem, szczególnie ze strony większych gospodarstw liczących na trwalszą zwyżkę cen.

Po tym, jak część przetwórców kupiła więcej ziarna w związku z notowanym wyraźnym wzrostem ofert sprzedaży zbóż, pod koniec marca zakupy spowolniły. W ofertach zakupów przez przetwórców dominują oferty zakupu surowca na dostawy w maju/czerwcu br.

Notowane spowolnienie produkcji pasz przez wytwórnie powoduje, iż zapotrzebowanie na surowiec z ich strony także jest mniejsze. Przy obecnych poziomach cen zbóż, wielu rolników decyduje się bowiem na przygotowywanie mieszanek paszowych we własnym zakresie na bazie posiadanego ziarna.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Notowany wzrost cen pszenicy i kukurydzy na MATIFie wpłynął na nieznacznie umocnienie cen tych zbóż w cennikach krajowych, szczególnie na północy i zachodzie kraju.

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 31 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%)– 900-1080PLN/t,

pszenicapaszowa– 850-1000PLN/t

żyto konsumpcyjne – 750-900PLN/t,

żyto paszowe– 720-770PLN/t,

jęczmień paszowy – 800-900PLN/t,

pszenżyto – 800-880PLN/t,

owies paszowy– 750-820PLN/t,

kukurydza– 920-1000PLN/t,

rzepak– 1900-2100PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W portach w dalszym ciągu notuje się spore załadunki pszenicy i w mniejszym stopniu kukurydzy na eksport. W marcu br., wielkość eksportu pszenicy drogą morską była większa od przewidywanej wcześniej i mogą zbliżyć się do 400 tys. ton.

Z kolei, w marcu br. wolumen eksportuku kurydzy drogą morską był mniejszy niż pszenicy i mógł wynieść ok. 150 tys. ton.

Ceny pszenicy z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 31 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 10750PLN/t (dostawa G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna(11.5/76/250)– 1105-1120 PLN/t (dostawa Sz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1155-1175PLN/t (dostawa Sz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1165-1185 PLN/t (dostawa Sz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1175-1195PLN/t (dostawa Sz/G/G, IV-V),

kukurydza (DON 2000)– 1060-1070PLN/t (dostawa G/G, IV-V),

kukurydza (DON 3000) – 1040-1050 PLN/t (dostawa G/G, IV-V),

kukurydza (DON 4000)– 1010-1020 PLN/t (dostawa G/G, IV-V),

Z kolei, ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 31 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1185 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1215 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

pszenżyto – 990 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X),

żyto paszowe– 870 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X),

kukurydza (DON 2000)– 1040-1060PLN/t (dostawa G/G, X-XI).

W ostatnich tygodniach, dużo podmiotów zawarło kontrakty na sprzedaż ziarna pszenicy i rzepaku w żniwa, po cenach zbliżonych do tych notowanych za ubiegłoroczne ziarno.

Eksport zbóż z kraju na kołach do Niemiec pozostaje umiarkowany. Niemieccy kontrahenci przejawiają niewielkie zainteresowanie zakupami polskiego żyta, owsa czy pszenżyta i kupują głównie pszenicę paszową i kukurydzę, ale przede wszystkim z dostawą w II połowie kwietnia, maju i czerwcu br.

Import zbóż

Po stronie importu, przywóz kukurydzy i rzepaku z Ukrainy osłabł, w reakcji na znaczną korektę cen krajowego ziarna i większe trudności z przywozem w związku z bardziej wnikliwymi kontrolami ziarna na granicy.

Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych 39 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 26 marca br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł ponad 796 tys. ton, a kukurydzy – 1300 tys. ton. Dane KE wskazują, iż w ostatnim tygodniu (19-26 marca br.), fizyczny import pszenicy spoza UE wyniósł około 12 tys. ton, a kukurydzy - 3 tys. ton. Z kolei, w pierwszych 39 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł ponad 700 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu wyniósł około 3 tys. ton.