Na krajowym rynku zbóż notuje się ograniczone obroty zbożami. Ostatnie dni przyniosły wyraźny wzrost ofert sprzedaży ziarna, co spowodowało, iż rynkowa podaż ziarna wyraźnie przewyższa popyt. Zboża do sprzedaży oferują głównie rolnicy, ale także firmy skupowe. Z rynku dochodzą sygnały o bardzo dużych wolumenach zmagazynowanego ziarna u rolników i w firmach skupowych - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Podaż ziarna wyraźnie przewyższa popyt; fot. unsplash

Analizując stronę popytową, krajowi przetwórcy nie kwapią się z większymi zakupami bazując na posiadanych zapasach ziarna i realizując wcześniej zawarte kontrakty. Tym samym na krajowym rynku zbóż notuje się diametralną zmianę. Rynek sprzedającego ziarno w I połowie bieżącego sezonu 2022/23 przerodził się w rynek kupującego zboża. Izba Zbożowo-Paszowa

Jak wskazuje IZP, zapotrzebowanie branży paszowej na ziarno ogranicza notowany spadek produkcji pasz. Szacuje się, iż w całym 2022 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca (drobiowego, wieprzowego, wołowego) w wadze bitej ciepłej wyniosła około 4,8 mln ton, co oznacza jej spadek o około 4% w stosunku do 2021 roku. Z tej wielkości, produkcja wieprzowiny spadła o około 12% do 1,6 mln ton, a produkcja wołowiny o około 10% do 0,5 mln ton. Produkcja drobiu wzrosła o około 2% do 2,7 mln ton, a więc za mało aby zrekompensować spadek produkcji mięsa wieprzowego i wołowego. Z kolei, rozprzestrzeniająca się ptasia grypa na zachodzie kraju oraz głęboki spadek pogłowia trzody chlewnej w kraju będą wywierać dalszą presję na wielkość produkcji pasz w 2023 roku.

Ceny zbóż

Powyższe czynniki, osłabienie tempa eksportu zbóż z kraju, a także trwająca korekta cen ziarna zbóż na giełdach światowych przekładają się na dalsze spadki cen oferowanych za ziarno zbóż na rynku krajowym.

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż kształtowały się następująco (wg stanu na 20 stycznia br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%)– 1250-1340PLN/t,

pszenicapaszowa– 1220-1300PLN/t

żyto konsumpcyjne – 1000-1150PLN/t,

żyto paszowe– 950-1000PLN/t,

jęczmień paszowy – 1050-1200PLN/t,

pszenżyto – 1000-1200PLN/t,

owies paszowy– 950-1120PLN/t,

kukurydza– 1050-1200PLN/t,

rzepak– 2450-2600PLN/t.