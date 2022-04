Ceny zbóż: Podaż ziarna znowu spadła

Po notowanym wzroście ofert sprzedaży ziarna, obecnie rynkowa podaż ziarna znowu spadła. Dotyczy to zarówno ofert sprzedaży ze strony rolników, jak i firm handlowych - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: IZP

Data: 25-04-2022, 08:17

Dużym zainteresowaniem cały czas cieszy się ukraińska kukurydza, która dociera do kraju drogą kolejową; fot. unsplash

Wojna na Ukrainie a ceny zbóż

Jak informują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa, niepewna sytuacja na Ukrainie zarówno w odniesieniu do czasu trwania konfliktu zbrojnego, jak i kondycji ozimin i wiosennych siewów kukurydzy, a także spore wahania cen zbóż na giełdach światowych i ubiegłotygodniowe korekty cen powstrzymują sprzedających przed uwalnianiem ziarna z magazynów. Mała jest szczególnie podaż pszenżyta i jęczmienia. Na rynku nie widać też wzmożonego popytu na ziarno ze strony przetwórców. Niektóre podmioty wstrzymały zakupy ziarna, inne kupują je w małych partiach.

Ukraińska kukurydza

Dużym zainteresowaniem cały czas cieszy się ukraińska kukurydza, która dociera do kraju drogą kolejową i tym samym zmniejsza zapotrzebowanie wytwórni pasz na pszenicę. Ziarno to trafia także w sporych ilościach na rynek niemiecki. Cena ukraińskiej kukurydzy na granicy to poziom około 280 $/t, tj. 1250-1270 PLN/t po załadunku na samochód. W marcu br., import ukraińskiej kukurydzy mógł wynieść około 40 tys. ton. Wiele wskazuje na to, iż w kwietniu br. import tego zboża z Ukrainy może być nawet dwukrotnie większy niż w marcu br.

Ceny zbóż

Według analizy opracowanej przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową, w połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1650-1700 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1580-1680 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1200-1300 PLN/t

• żyto paszowe - 1150-1260 PLN/t,

• pszenżyto - 1400-1500 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1400-1470 PLN/t,

• owies paszowy - 940-1000 PLN/t,

• kukurydza - 1350-1450 PLN/t,

• rzepak - 4200-4500 PLN/t.