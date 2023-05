Decyzje rządu w sprawie zwiększenia dopłat do sprzedaży zbóż zachęciły rolników do sprzedaży i ponownie wpłynęły na wzrost rynkowej podaży praktycznie wszystkich zbóż w kraju, ale podażowa „górka” wydaje się powoli kończyć - informuje Izba Zbożowo-Paszowa

Najwięcej ofert sprzedaży ziarna notuje się w centrum oraz na wschodzie kraju, a stosunkowo najmniej na zachodzie kraju. Ziarno zazwyczaj oferują do sprzedaży mniejsi rolnicy chcąc w ten sposób zapewnić sobie zbyt towaru gdyż niektóre podmioty skupowe mogą wkrótce ograniczyć zakupy ziarna.

Popyt na ziarno zbóż cały czas jest, zarówno ze strony przetwórców jak i eksporterów. Zważywszy na dużą podaż i atrakcyjne ceny, część przetwórców kupuje spore wolumeny ziarna przewidując, iż w żniwa rynkowa podaż może być mniejsza, a ceny wyższe. Nie jest to jednak regułą, gdyż część przetwórców ogranicza zakupy surowca. Ziarno (głównie pszenicę i kukurydzę) cały czas kupują eksporterzy, zarówno z dostawą do portów jak i magazynów zlokalizowanych na

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 26 maja br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 750-900 PLN/t,

• pszenica paszowa – 750-830 PLN/t

• żyto konsumpcyjne – 700-760 PLN/t,

• żyto paszowe – 650-720 PLN/t,

• jęczmień paszowy – 720-780 PLN/t,

• pszenżyto – 700-780 PLN/t,

• owies paszowy – 650-700 PLN/t,

• kukurydza – 800-880 PLN/t,

• rzepak – 1650-1720 PLN/t.

Eksport zbóż

Według wstępnych danych, w pierwszych 9 miesiącach bieżącego sezonu 2022/23 (lipiec-marzec), eksport zbóż z kraju drogą morską i lądową wyniósł ponad 7680 tys. ton wobec 5543 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 3483 tys. ton wobec 1920 tys. ton wywiezionych w tym samym okresie poprzedniego sezonu), żyta – 345 tys. ton (517 tys. ton), pszenżyta – 502 tys. ton (509 tys. ton), kukurydzy – 3088 tys. ton (2121 tys. ton), owsa – 73 tys. ton (135 tys. ton), a jęczmienia – 189 tys. ton (338 tys. ton). Z kolei, w pierwszych 9 miesiącach bieżącego sezonu 2022/23 (lipiec marzec) eksport rzepaku z kraju wyniósł około 362 tys. ton wobec 309 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Podobnie jak w kwietniu br., kiedy to tylko załadunki ziarna na statki przekroczyły 700 tys. ton, w ostatnich miesiącach bieżącego sezonu eksport ziarna pszenicy i kukurydzy z kraju w dalszym ciągu będzie bardzo duży. W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą.

Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca br.), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowo wysoki i przekroczy5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4 mln ton.

W końcu tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 25 maja br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 885 PLN/t(dostawa G/G, VI-VII),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 930 PLN/t(dostawa G/G V-VI,Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 930-970 PLN/t(dostawa G/G, VI, Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 990 PLN/t(dostawa G/G, VII,Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1010 PLN/t(dostawa G/G VII,Sz VI),

• kukurydza (DON 2000) – 890-900PLN/t(dostawaG/G, do 10.VI),

• kukurydza (DON 3000) – 920 PLN/t(dostawa G/G, VI),

• pszenżyto – 820 PLN/t(dostawaG/G, do 30.VII).

Z kolei, oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 25 maja br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 990 PLN/t(dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

• pszenżyto – 830 PLN/t(dostawa Sz/G/G, VIII-X),

• żyto paszowe – 730 PLN/t(dostawa Sz/G/G, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000) – 810-830 PLN/t(dostawa G/G, X-XI).

Import zbóż

W odniesieniu do importu, w pierwszych 9 miesiącach bieżącego sezonu 2022/23 (lipiec-marzec) łączny import zbóż do kraju wyniósł ponad 3067 tys. ton wobec 831 tys. ton sprowadzonych do kraju w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, import pszenicy wyniósł około 1045 tys. ton (430 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu), jęczmienia – 143 tys. ton (111 tys. ton), kukurydzy – 1858 tys. ton (232 tys. ton), a żyta – 11 tys. ton (43 tys. ton). W pierwszych 9 miesiącach sezonu 2022/23 (lipiec-marzec) import rzepaku do kraju wyniósł ponad 847 tys. ton wobec 400 tys. ton sprowadzonych do kraju w tym samym okresie poprzedniego sezonu. W związku z decyzjami rządu i KE, import zbóż z Ukrainy do Polski pozostaje zastopowany.