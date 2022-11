Krajowy rynek zbożowy w dalszym ciągu operuje w warunkach mocno uszczuplonej podaży ziarna. Ziarna w kraju jest dużo, ale w dalszym ciągu zalega ono w magazynach u rolników, którzy w większości przypadków nie są zainteresowani jego sprzedażą po cenach oferowanych przez kupujących - informują Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska.

Ceny zbóż: Rolnicy nie chcą sprzedawać ziarna po oferowanych cenach; fot. shutterstock

Ceny zbóż: Kiedy więcej ofert sprzedaży?

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa, na rynku cały czas notuje się rozbieżności pomiędzy cenami oferowanymi, a cenami żądanymi przez rolników za ziarno. Być może nieco więcej ofert sprzedaży ziarna pojawi się w listopadzie, wraz ze zbliżającą się zimą i końcem roku. Na gwałtowny wzrost ofert sprzedaży zbóż jednak trudno liczyć.

Kiedy rolnicy zaczną sprzedawać zboże?

Rozpoczęte wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, słabsze niż przed rokiem plony kukurydzy w niektórych regionach kraju, niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie, a także posiadana baza magazynowa będą zniechęcać wielu producentów do sprzedaży ziarna jeszcze w tym roku.

Ceny kukurydzy 2022

Obecnie przedmiotem obrotów jest głównie kukurydza. Tegoroczne zbiory są jednak późne i mokre. Stąd też zaawansowanie zbiorów kukurydzy jest mocno zróżnicowane regionalnie. Nawracające opady utrudniają zbiory.

- Oceniamy, iż kukurydzę w kraju dotychczas zebrano z około połowy areału. Największe zaawansowanie kukurydzianych żniw notuje się na zachodzie i północnym-zachodzie kraju, gdzie kukurydzę dotychczas zebrano z ponad 70% powierzchni. Im dalej na wschód, tym mniej zebranej kukurydzy. W woj. kujawsko pomorskim kukurydzę zebrano z około 30-35% areału, a mazowieckim – z około 20-25%, a w lubelskim i podkarpackim – z około15 % powierzchni. Doniesienia płynące z terenu wskazują na niższe plony kukurydzy niż przed rokiem, przy czym notuje się duże zróżnicowanie plonów w zależności od regionu kraju. Na obecnym etapie zaawansowania żniw, średnich plonów należy szukać w przedziale 8-12 t/ha mokrego ziarna. W zachodniej części kraju plantacje kukurydzy ucierpiały bardziej niż w pozostałych regionach i tam też plony rozczarowały. Niemniej jednak, im dalej na wschód, tym notuje się wyższe plony kukurydzy dochodzące do 14 t/ha przy 30% wilgotności ziarna, a więc niewiele mniejsze od ubiegłorocznych - podaje IZP.

Pomimo trwających zbiorów, ceny oferowane za kukurydzę mokrą w dalszym ciągu rosną. Obecnie, ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) zawierają się w przedziale 850 PLN/t nawet do 1020 PLN/t. Najwyższe ceny notuje się na zachodzie kraju, gdzie osiągane plony są słabsze od spodziewanych i tym samym podaż ziarna jest ograniczona.

Ceny zbóż 2022

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco(wg stanu na 28 października br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 1550-1620PLN/t,

pszenica paszowa– 1500-1580PLN/t,

żyto konsumpcyjne– 1150-1300PLN/t,

żyto paszowe– 1100-1200PLN/t,

jęczmień paszowy – 1250-1350PLN/t,

pszenżyto - 1350-1420PLN/t,

owies paszowy - 1100-1300PLN/t,

kukurydza - 1370-1500PLN/t,

kukurydza mokra (30% wilgotności) – 850-1020PLN/t,

rzepak– 2850-3000PLN/t.

Eksport zbóż 2022

W październiku br. eksport pszenicy przez porty będzie wyższy od spodziewanego wcześniej i wyraźnie przekroczy 200 tys. ton. Przedmiotem eksportu jest w dalszym ciągu kukurydza ładowana na statki w portach Gdańsk i Gdynia.

Ceny ziarna w portach obecnie kształtują się w pobliżu parytetu rynku krajowego, co nie zachęca dostawców do jego sprzedaży na eksport.

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtują się następująco(wg stanu na 28 października br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1620-1645PLN/t (dostawaSz/G/G, X-XI),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1640-1670PLN/t (dostawaSz/G/G,X-XI),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1670-1710PLN/t (dostawaSz/G/G, X-XI),

żyto paszowe– 1210-1240PLN/t (dostawaSz/G/G, X-XI),

pszenżyto – 1425 PLN/t (dostawaSz/G/G, XI),

kukurydza (DON 2000)– 1480-1510PLN/t (dostawaSz/G/G, X-XI).

Eksport zbóż na kołach do krajów ościennych jest ograniczony. Odbiorcy z Niemiec, Czech i Węgier nie są agresywnymi kupującymi i nie przejawiają dużego zainteresowania polską kukurydzą z dostawą na listopad i grudzień br. z racji zbyt wysokich cen ziarna żądanych przez polskich rolników, a co ważniejsze - dużej konkurencji ze strony Ukrainy na rynkach tych krajów.

Import zbóż 2022

W odniesieniu do importu, do Polski także trafia ukraińska kukurydza, ale w ograniczonych ilościach.