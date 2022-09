Ceny zbóż: Rolnicy niezadowoleni z oferowanych cen

Autor: PAP

Data: 05-09-2022, 08:47

W kraju jest już po żniwach. Zbiory zbóż podstawowych zostały już zakończone na północy kraju - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

fot. PAP

Rolnicy niezadowoleni z cen zbóż

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, pomimo bardzo dobrych tegorocznych zbiorów, rolnicy w dalszym ciągu sprzedają małe ilości ziarna wyrażając w ten sposób niezadowolenie z oferowanych cen. O ile na rynku pojawiają się nieliczne oferty sprzedaży ziarna z dostawą we wrześniu, o tyle nie ma chętnych do sprzedaży zbóż z odbiorem w IV kwartale br. Mniej ziarna do sprzedaży niż w poprzednich tygodniach oferują także firmy handlowe.

Zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest generalnie umiarkowane. Wielu z nich posiada bowiem zapasy ziarna do przerobu i stara się dokupować surowiec na bieżąco w małych partiach, w oczekiwaniu na rozpoczęcie zbiorów kukurydzy.

Zbiory kukurydzy

W kraju lokalnie trwają zbiory kukurydzy na zielonkę. Prognozy pogody wskazujące na brak opadów w I dekadzie września wpłyną na szybsze dojrzewanie kukurydzy uprawianej na ziarno. Tym samym, w niektórych regionach kukurydziane żniwa mogą się rozpocząć już w połowie września.

Przewidujemy, iż pomimo zróżnicowanej kondycji plantacji i notowanym słabym uziarnieniem kolb na północnym-zachodzie kraju, gdzie brak opadów odcisnął największe piętno na stanie plantacji, tegoroczne zbiory kukurydzy w kraju mogą być ponownie bardzo wysokie za sprawą rekordowego areału uprawy kukurydzy na ziarno szacowanego na około 1,15 mln ha IZP

Dużą niewiadomą będzie jednak podaż suchego ziarna kukurydzy na rynku Na horyzoncie rysują się bowiem problemy z suszeniem kukurydzy w związku ze spodziewanymi brakami gazu i rekordowymi cenami.

Ceny zbóż

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż ze zbiorów lat 2021-2022 z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 30 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna - 1450-1540PLN/t,

• pszenicapaszowa– 1400-1480PLN/t,

• żyto konsumpcyjne– 1180-1250PLN/t,

• żyto paszowe– 1100-1200PLN/t,

• jęczmieńpaszowy– 1250-1360PLN/t,

• pszenżyto - 1280-1380PLN/t,

• owies paszowy - 1080-1180PLN/t,

• kukurydza - 1380-1460PLN/t,

• rzepak - 2750-2900PLN/