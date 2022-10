Ceny zbóż na rynku krajowym kształtują się pod wpływem ciągle stosunkowo małej podaży ziarna na rynku. Gros rolników w dalszym ciągu trzyma ziarno w magazynach, oczekując wyższych cen - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Rolnicy trzymają ziarno w magazynach, oczekując wyższych cen; fot. PAP

Zbiory kukurydzy 2022

Jak informują IZP i Sparks Polska, w większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są w początkowej fazie. Doniesienia płynące z terenu wskazują na niższe plony kukurydzy niż przed rokiem, w przedziale 9-12 t/ha mokrego ziarna. Dobra jest jakość ziarna, bez obecności DON-ów. Spora jest natomiast wilgotność ziarna (36-38%), stąd też rolnicy czekają aż kukurydza obeschnie w kolbach. Ostatnie słoneczne dni pozwoliły doschnąć ziarniakom, ale przelotne opady opóźniają ten proces. Generalnie, tegoroczne zbiory kukurydzy są późne i mokre.

Ceny kukurydzy 2022

Pomimo już trwających zbiorów, ceny oferowane za kukurydzę mokrą rosną. Obecnie, ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) z reguły zawierają się w przedziale 800-960 PLN/t wobec 780-900 PLN/t przed tygodniem. Potrącenia za wilgotność wynoszą najczęściej od 10 do 20 PLN/t/%, a dopłaty 8-12 PLN/t/%.

Ceny zbóż 2022

Ceny pozostałych zbóż na rynku krajowym kształtują się pod wpływem ciągle stosunkowo małej podaży ziarna (w tym kukurydzy) na rynku. Generalnie przetwórcy realizują wcześniej zawarte kontrakty lub starają się kupować ziarno na bieżąco na rynkach lokalnych. Gros rolników w dalszym ciągu trzyma ziarno w magazynach, oczekując wyższych cen. Ponadto, od 17 października br. wypłacane będą rolnikom zaliczki dopłat bezpośrednich, co także powstrzymuje ich przed sprzedażą większych partii ziarna. Od 1 grudnia br. ARiMR zacznie wypłacać pozostałą część płatności.

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż z dostawą kształtują się następująco (wg stanu na 14 października br.):

• pszenica konsumpcyjna(12.5%) - 1550-1660PLN/t,

• pszenica paszowa– 1500-1600PLN/t,

• żyto konsumpcyjne– 1150-1300PLN/t,

• żyto paszowe– 1050-1200PLN/t,

• jęczmień paszowy – 1250-1350PLN/t,

• pszenżyto - 1350-1430PLN/t,

• owies paszowy - 1100-1220PLN/t,

• kukurydza - 1350-1460PLN/t,

• kukurydza mokra (30% wilgotności) – 800-960PLN/t,

• rzepak– 2850-3050PLN/t.

Eksport zbóż 2022

We wrześniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 305 tys. ton wobec 440 tys. ton wywiezionych w sierpniu br. oraz 529 tys. ton wyeksportowanych we wrześniu 2021 roku. Z tej wielkości, we wrześniu br. eksport pszenicy wyniósł około 224 tys. ton, a kukurydzy – 71 tys. ton. Z kolei, we wrześniu 2022 eksport rzepaku drogą morską wyniósł około 4 tys.ton.

W październiku br. eksport pszenicy przez porty będzie wyższy od spodziewanego wcześniej i przekroczy 200 tys. ton.

Wzrost eksportu pszenicy może natomiast nastąpić w kolejnych miesiącach. Z rynku dochodzą informacje, iż w ostatnich dniach dokonano sporej sprzedaży polskiej pszenicy na bazie FOB z premią około 6 euro/t powyżej ceny w kontrakcie

grudniowym na MATIFie.

Eksport: Ceny zbóż

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 14 października br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1690-1715PLN/t (dostawaSz/G/G, X-XI),

• pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1715-1730PLN/t(dostawaSz/G/G, X-XI),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1780-1790PLN/t(dostawaSz/G/G, X-XI),

• żyto paszowe– 1280PLN/t(dostawaSz/G/G, X-XI),

• pszenżyto – 1430-1450PLN/t(dostawaSz/G/G, X),

• kukurydza (DON 2000)– 1505-1525PLN/t(dostawaG/G, X-XI).





Na rynku notuje się obecnie ograniczoną aktywność ze strony Węgier, a także Czech i Niemiec, którzy generalnie nie są zainteresowani zakupami ziarna z odbiorem w październiku, a raczej w listopadzie i grudniu br.

Import zbóż

W odniesieniu do importu, zainteresowanie zakupami ukraińskich zbóż przez przetwórców jest obecnie niewielkie.