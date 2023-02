Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu pozostaje umiarkowany. Na rynku notuje się rozbieżności w cenach żądanych za zboża przez rolników, a cenach oferowanych za ziarno przez przetwórców, co ogranicza liczbę zawieranych transakcji - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Większość przetwórców posiada zapasy ziarna na najbliższe tygodnie. W międzyczasie, młyny i wytwórnie starają się dokupować ziarno na rynkach lokalnych, w niskich cenach na dostawy w lutym i marcu br.; fot. unsplash

Rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą ziarna

Wydaje się, iż obecnie ziarno przede wszystkim oferują ci rolnicy, którzy mają potrzeby finansowe. Pozostali ciągle wstrzymują się ze sprzedażą, m.in. czekając m.in. na ostateczne decyzje odnośnie programu dopłat od sprzedaży ziarna pszenicy i kukurydzy w kontekście wzmożonego importu ziarna z Ukrainy w I połowie bieżącego sezonu 2022/23 oraz dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie. Tym samym, redukcja bardzo dużych zapasów ziarna u rolników przebiega bardzo wolno i przesuwa się w czasie. Wydaje się, iż obecnie bardziej aktywne na rynku są firmy skupowe, które sprzedają ziarno pszenicy i kukurydzy z zapasów głównie eksporterom, którzy cały czas kupują zboża z dostawą w lutym/marcu br. Izba Zbożowo-Paszowa

Młyny i wytwórnie: Zakupy ziarna

Jak podaje IZP, zakupy ziarna realizowane przez wytwórnie pasz i młyny są cały czas umiarkowane. Większość przetwórców posiada zapasy ziarna na najbliższe tygodnie. W międzyczasie, młyny i wytwórnie starają się dokupować ziarno na rynkach lokalnych, w niskich cenach na dostawy w lutym i marcu br.

Ceny zbóż na rynku krajowym

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą w lutym-marcu kształtowały się następująco(wg stanu na 10 lutego br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%)– 1220-1300PLN/t,

pszenicapaszowa– 1100-1250PLN/t

żyto konsumpcyjne – 950-1050PLN/t,

żyto paszowe– 900-1000PLN/t,

jęczmień paszowy – 1000-1150PLN/t,

pszenżyto – 1050-1150PLN/t,

owies paszowy– 950-1100PLN/t,

kukurydza– 1100-1220PLN/t,

rzepak– 2400-2560PLN/t.

Eksport zbóż

W styczniu br., eksport zbóż drogą morską nie był duży. Eksport pszenicy nie przekroczył 200 tys. ton, a kukurydzy wyniósł ok. 120 tys. ton. Część eksportowanego ziarna pszenicy i kukurydzy stanowiło zboże ukraińskie. Oceniamy, iż w lutym br. wielkość eksportu ziarna drogą morską będzie większa niż w styczniu br.

Eksporterzy w dalszym ciągu kupują głównie pszenicę i kukurydzę z dostawą do portów w lutym/marcu br. gdyż te zboża dominują w strukturze wywozu. Niewielkie jest natomiast zainteresowanie eksporterów drobnym ziarnem paszowym (pszenicą, pszenżytem, żytem), z racji utrzymującego się słabego popytu na te zboża na rynku europejskim.

Notowane z początkiem tygodnia umocnienie cen pszenicy na MATIFie oraz osłabienie złotego do głównych walut wsparły ceny zbóż z dostawą do portów. W końcu minionego tygodnia, ceny pszenicy oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco(wg stanu na 10 lutego br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 1350 PLN/t (dostawaG/G, II-III),

pszenica konsumpcyjna(11.5/76/250)– 1370 PLN/t (dostawaSz/G/G, II-III),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1390 PLN/t (dostawaSz/G/G, II-III),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1405 PLN/t (dostawaSz/G/G, II-III),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1420 PLN/t (dostawaSz/G/G,II-III),

kukurydza (DON 2000)– 1260-1270PLN/t (dostawaG/G, II-10.III),

kukurydza (DON 3000) – 1240-1250PLN/t (dostawaG/G, II-10.III),

żyto paszowe– 1040 PLN/t (dostawaG/G, III-IV).

Import zbóż

Po stronie importu, od początku roku notuje się dalszy spadek importu ziarna zbóż i rzepaku z Ukrainy. W pierwszych 32 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 5 lutego br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł 603 tys. ton, a kukurydzy – 1272 tys. ton. W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (29 stycznia – 5 lutego br.), fizyczny import pszenicy spoza UE wyniósł jedynie 2 tys. ton, a kukurydzy – mniej niż 1 tys. ton. Z kolei, w pierwszych 32 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł 669 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu sprawozdawczym wyniósł około 2 tys. ton.