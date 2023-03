W sezonie 2023/2024 Credit Agricole oczekuje dalszego spadku cen zbóż wraz z prawdopodobnym zwiększeniem się ich światowej podaży w reakcji na wzrost opłacalności ich produkcji.

Sezon 2023/2024 przyniesie dalszy spadek cen zbóż; fot. shutterstock

Światowa produkcja zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 16.02.2023 światowa produkcja zbóż w sezonie 22/23 zmniejszy się do 2248,2 mln t wobec 2290,5 mln t w sezonie 21/22 (-1,8%). Spadek zbiorów zostanie odnotowany w przypadku kukurydzy (-5,6%), podczas gdy zwiększy się produkcja pszenicy (1,9%), jęczmienia (5,2%) oraz pozostałych gatunków zbóż (2,1%). Spadek produkcji kukurydzy będzie wynikać głównie z jej niższych zbiorów m.in. w USA i UE (odpowiednio o 8,9% i 27,2% niższych niż w poprzednim sezonie – efekt niekorzystnych warunków agrometeorologicznych) oraz w Ukrainie (-39,4% - efekt wojny), podczas gdy przeciwny wpływ będzie miała jej wyższa produkcja w Brazylii (+9,1% - efekt rosnącej powierzchni zasiewów i wyższych plonów). Z kolei wyższe zbiory pszenicy będą efektem jej rekordowej produkcji w Rosji (+27,2% - skutek bardzo korzystnych warunków agrometeorologicznych) oraz lepszych żniw w Kanadzie (+51,6% - powrót do przeciętnych poziomów po odnotowanej w 2021 r. suszy), podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał ich spadek m.in. w Ukrainie (-34,8% - efekt wojny) oraz w Argentynie (-41,2% - efekt ekstremalnej suszy).

Konsumpcja zbóż

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 22/23 zmniejszy się do 2266,5 mln t wobec 2294,9 mln t w sezonie 21/22 (-1,2%). Spadek spożycia prognozowany jest w przypadku kukurydzy (-3,0%), z kolei jego wzrost zostanie odnotowany w przypadku pszenicy (+0,8%), jęczmienia (+0,2%) i pozostałych gatunków zbóż (+1,6%). Spożycie zbóż ograniczane jest przez ich wysokie ceny i problemy z ich dostępnością w niektórych regionach świata ze względu na wojnę w Ukrainie.

Spadek światowych zapasów zbóż

Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 22/23 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 579,3 mln t wobec 597,6 mln t w sezonie 21/22, a współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 25,6% wobec 26,0%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 12/13. Będzie to efektem spadku zapasów kukurydzy, podczas gdy zapasy pozostałych gatunków zbóż pozostaną relatywnie wysokie.

Ostatnie miesiące przyniosły dalszy, stopniowy spadek cen zbóż na światowym rynku zbóż. Obniżeniu cen sprzyjają zmniejszenie niepewności na rynku, odpływ kapitału spekulacyjnego, a także kontynuacja ukraińskiego eksportu zbóż przez Morze Czarne. W sezonie 23/24 Credit Agricole oczekuje dalszego spadku cen zbóż wraz z prawdopodobnym zwiększeniem się ich światowej podaży w reakcji na wzrost opłacalności ich produkcji.

W konsekwencji, uwzględniając tendencje na globalnym rynku zbóż oraz czynniki krajowe Credit Agricole prognozuje, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 100 zł/dt i 98 zł/dt na koniec 2023 r. oraz ok. 95 zł/dt i 85 zł/dt na koniec 2024 r.

- Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród głównych światowych producentów i eksporterów zbóż, pojawienie się pierwszych szacunków sytuacji popytowo-podażowej w sezonie 23/24, przebieg wojny w Ukrainie, a także trwałość porozumienia w sprawie ukraińskiego eksportu zbóż przez Morze Czarne - czytamy.