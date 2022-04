Ceny zbóż: Spadki cen ziarna zbóż

Ogłoszenie przez Rosję „końca pierwszej fazy operacji” na Ukrainie i zapowiedzi drastycznego ograniczenia działań bojowych m.in. na kierunku kijowskim wywołały silne spadki cen ziarna zbóż i rzepaku na giełdach światowych - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: IZP

Data: 04-04-2022, 09:11

Wycofywanie rosyjskich wojsk z regionu kijowskiego wzbudziło nadzieje na deeskalację napięcia na Ukrainie; fot. fotobaza PAP/ Marcin Bielecki

Ceny zbóż na krajowym rynku

Według danych Izby Zbożowo-Paszowej, w połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1650-1750 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1580-1700 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1200-1330 PLN/t

• żyto paszowe - 1150-1300 PLN/t,

• pszenżyto - 1380-1460 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1350-1450 PLN/t,

• owies paszowy - 950-1000 PLN/t,

• kukurydza - 1450-1550 PLN/t,

• rzepak - 4200-4600 PLN/t

Ceny zbóż na giełdach CBOT i MATIF

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że na przestrzeni ostatniego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie osłabły. Wycofywanie rosyjskich wojsk z regionu kijowskiego wzbudziło nadzieje na deeskalację napięcia na Ukrainie. Ponadto, notowane w końcu minionego tygodnia opady w głównych regionach uprawy pszenicy ozimej w USA także ciążyły na cenach tego zboża za oceanem. Uczestnicy rynku w dalszym ciągu są zaskoczeni czwartkową prognozą USDA, według której zasiewy pszenicy jarej w USA pod zbiory w 2002 roku ulegną zmniejszeniu z 11,4 mln akrów w 2021 roku do 11,2 mln akrów. Niemniej jednak, USDA przewiduje, że całkowity areał zasiewów pszenicy w USA pod tegoroczne zbiory wzrośnie z 46,7 mln akrów przed rokiem do 47,4 mln akrów. W piątek 1/04 cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 361,70 USD/t i była o 10,7% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie lipcowym 2022 spadła o 9,9% i wyniosła 361,64 USD/t.

Ceny pszenicy na MATIFie także spadły.

- Rynek pszenicy pozostaje podatny na wahania wynikające z niepewności co do przebiegu trwającego od miesiąca konfliktu między Rosją a Ukrainą, które są głównymi eksporterami zbóż. Oznaki kontynuacji eksportu rosyjskiej pszenicy zmniejszyły bezpośrednie obawy o globalny niedobór ziarna. Firma Sovecon zwiększyła wcześniejszą prognozę eksportu pszenicy z Rosji w bieżącym sezonie 2021/22 o 0,4 mln ton do 33,9 mln ton. Niektórzy analitycy oceniają, że Rosja wypełni swój kontyngent eksportowy na pszenicę do końca sezonu, pomimo problemów finansowych spowodowanych zachodnimi sankcjami, podczas gdy zwiększony eksport z Indii ma częściowo zrekompensować zablokowane dostawy z Ukrainy. Przetargi rozstrzygnięte w tym tygodniu przez Tunezję i Algierię wskazują na dostępność tańszej rumuńskiej i bułgarskiej pszenicy, która konkuruje z francuskim ziarnem. W piątek 1/04 cena pszenicy w kontrakcie majowym 2022 na MATIFie wyniosła 365,25 EUR/t i była o 4,2% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2022 wyniosła 329,25 EUR/t i była o 5,3% niższa - podaje IZP.

Na przestrzeni całego tygodnia, cena rzepaku w kontakcie najbliższym na MATIFie osłabła. Wzrosły natomiast ceny w kontraktach na nowe zbiory w związku z obawami o wystąpienie przymrozków w regionach uprawy rzepaku ozimego w Europie. Notowane spore osłabienie cen innych surowców oleistych, a także cen ropy naftowej na giełdach światowych wywierało presję na ceny rzepaku ze starych zbiorów na giełdzie paryskiej. W piątek 1/04 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2022) wyniosła 946,75 EUR/t i była o 2,3% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2022 wyniosła 795,50 EUR/t i była o 2,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

Ukraińska kukurydza

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza drogą kolejową, której import dotychczas wyniósł kilkadziesiąt tysięcy ton. Ziarno to jest chętnie kupowane przez wytwórnie pasz, w związku z konkurencyjnymi cenami. Ceny ukraińskiej kukurydzy na wschodniej granicy kształtują się na obecnie na poziomie 280 $/t, na granicy. Po uwzględnieniu kosztu przeładunku (50 PLN/t) oraz transportu (100-110 PLN/t), cena tego zboża z dostawą do centrum kraju to poziom około 1350-1360 PLN/t, a więc mniej od cen krajowej kukurydzy. Jakość ukraińskiego ziarna jest generalnie zadowalająca - podaje IZP.