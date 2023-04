Po okresie wzmożonych obrotów ziarnem w II połowie marca br., kiedy to eksporterzy jak i przetwórcy dokonali znacznych zakupów zbóż, początek kwietnia br. przyniósł wyraźne spowolnienie w handlu. Obecnie mało zbóż oferują rolnicy, ale także firmy handlowe. Wydaje się, iż handel ziarnem w I połowie kwietnia pozostanie spowolniony w związku z okresem świątecznym, spadkiem rynkowej podaży ziarna i rozpoczęciem wiosennych prac polowych - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Spodziewany jest wzmożony eksport zbóż z kraju; fot. unsplash

Zdaniem Izby Zbożowo-Paszowej większych obrotów ziarnem wynikających z większych chęci sprzedaży ziarna należy się spodziewać po 20 kwietnia br.

Po stronie popytowej, sporo przetwórców wydaje się być pokrytych w surowiec na najbliższe tygodnie, ale część z nich w dalszym ciągu poszukuje ziarna do przerobu.

Notowane spowolnienie produkcji pasz przez wytwórnie powoduje, iż zapotrzebowanie na surowiec z ich strony także jest mniejsze.

Ceny zbóż na rynku krajowym

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 7 kwietnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 950-1100PLN/t,

• pszenica paszowa– 930-1050PLN/t

• żyto konsumpcyjne – 800-900PLN/t,

• żyto paszowe– 760-820PLN/t,

• jęczmień paszowy – 850-930PLN/t,

• pszenżyto – 830-930PLN/t,

• owies paszowy– 820-930PLN/t,

• kukurydza– 950-1030PLN/t,

• rzepak– 1930-2060PLN/t.

Eksport zbóż

W najbliższych miesiącach spodziewany jest wzmożony eksport zbóż z kraju, głównie pszenicy i kukurydzy. Zapowiadane działania rządu w kwestii dopłat do transportu ziarna pszenicy i kukurydzy do portów oraz ułatwień w eksporcie wpłynęłyby na zwiększenie podaży ziarna z przeznaczeniem na eksport i samego wywozu zbóż.

W porównaniu do końca poprzedniego tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów spadły o ok. 20 PLN/t, podczas gdy ceny kukurydzy wzrosły o ok. 10 PLN/t i kształtowały się następująco(wg stanu na 7 kwietnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 1040 PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 1100 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1145 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

• pszenica konsumpcyjna(13.5/77/270)– 1155 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1165 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

• kukurydza (DON 2000)– 1070-1080PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

• kukurydza (DON 3000) – 10501060 PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

• kukurydza (DON 4000)– 1020-1030 PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

Z kolei, oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów są obecnie wyższe od cen ze zbiorów 2022 roku i kształtowały się następująco (wg stanu na 6-7 kwietnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1150-1175PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

• pszenżyto – 1015 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X),

• żyto paszowe– 890PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000)– 1080-1100PLN/t (dostawa G/G, X-XI).

Import zbóż

Po stronie importu, przywóz zbóż i rzepaku z Ukrainy osłabł, w reakcji na korektę cen krajowego ziarna i większe trudności z przywozem w związku z bardziej wnikliwymi kontrolami ziarna na granicy. Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych 40 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 2 kwietnia br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł ponad 804 tys. ton, a kukurydzy – 1304 tys. ton. W ostatnim tygodniu (26 marca - 2 kwietnia br.), fizyczny import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 8 tys. ton, kukurydzy - 4 tys. ton, a jęczmienia - 0,9 tys. ton. Z kolei, w pierwszych 40 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł ponad 707 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu wyniósł około 7 tys. ton.