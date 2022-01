Ceny zbóż: Sytuacja między Rosją a Ukrainą wpływa na sprzedaż zbóż

W I połowie tygodnia ceny ziarna na rynku krajowym wzrosły. Wyraźna zwyżka cen zbóż, w tym głównie pszenicy na MATIFie przełożyła się na umocnienie cen zbóż oferowanych z dostawą do portów i w ślad za tym wyższe ceny oferowane przez krajowych przetwórców. Niemniej jednak, w II połowie tygodnia notowano spadki cen, w związku z osłabieniem cen na szerszym rynku - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: IZP

Data: 31-01-2022, 09:49

Ceny zbóż: Sytuacja między Rosją a Ukrainą zniechęca do sprzedaży zbóż; fot. unsplash

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, głównym czynnikiem wpływającym na ceny zbóż jest napięta sytuacja geopolityczna pomiędzy Rosją i Ukrainą i obawy o ewentualne zakłócenia w eksporcie pszenicy i kukurydzy z tych krajów.

Na krajowym rynku notuje się symptomy wzrostu popytu na zboża ze strony przetwórców. Podaż ziarna jest obecnie umiarkowana. Zboża do sprzedaży oferują głównie firmy handlowe. Bardzo mało ziarna do sprzedaży oferują natomiast rolnicy. Doniesienia o możliwym konflikcie zbrojnym pomiędzy Rosją i Ukrainą dodatkowo zniechęcają rolników do sprzedaży zbóż.

- Oceniamy, iż na półmetku sezonu zapasy ziarna w kraju są bardzo duże, szczególnie w odniesieniu do pszenicy i kukurydzy - podaje IZP.

Ceny zbóż

Jak informuje IZP, w połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1250-1350 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1230-1340 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1020-1130

• żyto paszowe - 1000-1100 PLN/t,

• pszenżyto - 1100-1200 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1120-1200 PLN/t,

• owies paszowy - 900-1000 PLN/t,

• kukurydza - 1050-1140 PLN/t,

• rzepak - 3150-3350 PLN/t