Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Notowane w ostatnich dniach opady deszczu wpłynęły na wzrost rynkowej podaży ziarna zbóż na rynku. Zboża do sprzedaży chętniej oferują firmy handlowe, a także część rolników. Najmniej ofert sprzedaży notuje się w województwach na zachodzie kraju z racji bliskości rynku niemieckiego, stąd też ceny ziarna są tam najwyższe - podają IZP i Sparks Polska.

Data: 30-05-2022, 07:52

Na rynku cały czas notuje się spore różnice w cenach pszenicy oferowanej z dostawą do portów a cenami oferowanymi przez przetwórców. Koszty transportu ziarna do portów są bowiem bardzo wysokie. Ponadto, wielu sprzedających jest zainteresowanych szybką sprzedażą spotową.

Tymczasem eksporterzy kupują obecnie pszenicę przede wszystkim z dostawą do portów w lipcu br.

IZP i Sparks Polska zaznaczają, że ceny oferowane za nowe ziarno z dostawą w żniwa są często wyższe od cen oferowanych za ziarno z ubiegłorocznych zbiorów, co zapewne spowoduje przeniesienie znacznych zapasów (głównie starej pszenicy) na nowy sezon.

Do kraju w dalszym ciągu dociera ukraińska kukurydza, ale więcej ofert sprzedaży krajowego ziarno spowodowało, iż zainteresowanie przetwórców ukraińskim ziarnem osłabło. Cena kukurydzy z odbiorem w terminalu w woj. świętokrzyskim to poziom ok. 310 USD/t

Według danych IZP i Sparks Polska w końcu tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

pszenica konsumpcyjna - 1700-1750 PLN/t,

pszenica paszowa – 1550 -1650 PLN/t,

żyto konsumpcyjne – 1300 -1450 PLN/t

żyto paszowe – 1300-1430 PLN/t,

pszenżyto - 1500-1550 PLN/t,

jęczmień paszowy - 1500-1550 PLN/t,

owies paszowy - 1000-1250 PLN/t,

kukurydza - 1400-1500 PLN/t,

rzepak - 4400-4600 PLN/t.

Z kolei, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco:

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) - 1700-1720 PLN/t,

żyto konsumpcyjne (72/120) – 1430-1450 PLN/t

pszenżyto (68) - 1460-1520 PLN/t,

jęczmień (62) - 1450-1510 PLN/t,

kukurydza – 1450-1470 PLN/t (dostawa X-XI),

rzepak - 3700-3800 PLN/t (dostawa VII-VIII).

Eksport zbóż: Ceny

W portach Gdańsk i Gdynia w dalszym ciągu trwają załadunki przede wszystkim kukurydzy na statki. Z kolei, tempo eksportu pszenicy w maju br. pozostaje powolne i raczej nie przekroczy wolumenu eksportu w kwietniu br. W najbliższych dniach ,w porcie Gdynia ładowanych będzie ok. 48 tys. ton pszenicy. Pewnego ożywienia wywozu należy się spodziewać w czerwcu i lipcu br. w związku ze wzrostem popytu ze strony importerów i większymi zakupami ziarna na rynku krajowym przez eksporterów. Niemniej jednak, wiele wskazuje na to, iż łączny eksport pszenicy z kraju w bieżącym sezonie 2021/22 będzie sporo niższy niż 3 mln ton wobec 4,1 mln

ton wywiezionych w sezonie poprzednim.

W końcu tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 27 maja br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1830-1840 PLN/t (dostawa G/G, V-VI),

kukurydza – 1510 PLN/t (dostawa G/G, VI/VII).

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 27 maja br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1820-1830 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),

żyto (72/120) – 1550 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

pszenżyto (68) –1620-1630 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

kukurydza – 1540-1550 PLN/t (dostawa G/G, X/XI)