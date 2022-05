Ceny zbóż: Uszczuplona podaż pszenżyta i jęczmienia

Na krajowym rynku zbóż w dalszym ciągu dominują oferty sprzedaży pszenicy i kukurydzy. Ciągle utrzymuje się natomiast wyraźnie uszczuplona podaż pszenżyta i jęczmienia, co stanowi silne wsparcie tych zbóż. W związku ze sporym umocnieniem cen zbóż na MATIFie i lokalnie trwającymi siewami kukurydzy, sprzedaż ziarna przez rolników ponownie zeszła na dalszy plan informują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: IZP

Data: 02-05-2022, 12:28

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym; fot. shutterstock

Jak informują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa, do kraju w dalszym ciągu dociera ukraińska kukurydza, której import w znacznej mierze jest obecnie realizowany jest w ramach wcześniej dokonanych zakupów. Duże problemy logistyczne na granicy i problemy z szybkim odbiorem kukurydzy z wagonów zniechęcają mniejsze firmy handlowe do importu tego zboża. W połowie tygodnia, kukurydza u pośredników oferujących kukurydzę w regionach blisko wschodniej granicy zawierała się w przedziale ok. 1310-1320 PLN/t, po przeładunku na samochód. Z kolei, cena tego zboża w terminalu w woj. świętokrzyskim wynosiła około 1370 PLN/t, po przeładunku na samochód.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Według analizy opracowanej przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową w połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

pszenica konsumpcyjna - 1650-1750 PLN/t,

pszenica paszowa – 1600-1680 PLN/t,

żyto konsumpcyjne - 1350-1500 PLN/t

żyto paszowe - 1250-1350 PLN/t,

pszenżyto - 1450-1550 PLN/t,

jęczmień paszowy - 1450-1550 PLN/t,

owies paszowy - 950-1020 PLN/t,

kukurydza - 1400-1450 PLN/t,

rzepak - 4800-4950 PLN/t.

Z kolei, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco:

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) - 1580-1610 PLN/t,

żyto konsumpcyjne (72/120) - 1280-1330 PLN/t

pszenżyto (68) - 1335-1360 PLN/t,

jęczmień (62) - 1370-1400 PLN/t,

kukurydza - 1310-1340 PLN/t (dostawa X-XI),

rzepak - 3900-3940 PLN/t (dostawa VII-VIII).