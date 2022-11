W Polsce spadły ceny zbóż przeznaczonych na eksport, jak i na potrzeby krajowe - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Na ten spadek wpływ miały m.in. zniżkujące ceny zbóż na giełdach światowych, a także zaawansowane zbiory kukurydzy oraz umocnienie złotego do np. dolara - dodano.

Ceny pszenicy spadły. | fot. unsplash

Według Izby zbiory kukurydzy na ziarno są zaawansowane, chociaż ciągle sporo ziarna pozostaje na polach na wschodzie i południowym-wschodzie kraju. "Ocenia się, iż w tej części kraju zaawansowanie zbiorów wynosi około 70 proc. Sporo ziarna do zebrana pozostaje jeszcze w centrum kraju. Z kolei, w regionach na północy kraju dotychczas kukurydzę zebrano z ponad 90 proc. powierzchni, a na zachodzie z ok. 95 proc. areału. Wiele wskazuje na to, iż kukurydziane żniwa potrwają do końca listopada br." - podano w newsletterze.

Ceny kukurydzy 2022: O ile tańsza jest kukurydza?

Znaczne zaawansowanie zbiorów spowodowało spore nasycenie rynku kukurydzą i wyraźne spadki cen. Obecnie, ceny kukurydzy mokrej (30 proc. wilgotności) zawierają się w przedziale 770-900 zł/t, a więc kosztują o 70-80 zł/t mniej niż tydzień wcześniej.

Tańsza pszenica, tańsze żyto, tańszy owies

W zależności od regionu kraju, w porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny zbóż (szczególnie pszenicy) z dostawą spadły o kilkadziesiąt złotych. Pod koniec ubiegłego tygodnia pszenica konsumpcyjna kosztowała - 1460-1540 zł/; pszenica paszowa - 1400-1510 zł/t; żyto konsumpcyjne - 1100-1230 zł/t; żyto paszowe - 1050-1180 zł/t; jęczmień paszowy - 1200-1300 zł/t; pszenżyto - 1250-1350 zł/t, owies paszowy - 1150-1250 zł/t, kukurydza - 1250-1350 zł/t; rzepak - 2750-2800 zł/t.

Wzrost eksportu kukurydzy

Obecnie notuje się wzrost eksportu kukurydzy z kraju drogą lądową i morską w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Nie ma natomiast dużego zainteresowania zawieraniem nowych kontraktów na dostawy ziarna.

Duży ruch w portach związany z importem węgla powoduje, iż eksport ziarna drogą morską jest utrudniony i drogi w związku ze wzrostem opłat portowych. Ponadto, ceny ziarna w portach cały czas kształtują się w pobliżu parytetu rynku krajowego, co nie zachęca dostawców do jego sprzedaży na eksport. W związku z umocnieniem się złotego, zboże na eksport potaniało o 60-90 zł/t w zależności od rodzaju ziarna - informuje Izba.

Ile kosztuje kukurydza z Ukrainy?

Po stronie importu, na rynku pojawiają się przede wszystkim oferty sprzedaży ukraińskiej kukurydzy, której ceny na granicy kształtują się w przedziale 1200-1250 zł, po przeładunku. Mając na uwadze wyraźne umocnienie kursu złotego do dolara, nie należy wykluczyć znacznego importu ukraińskiej kukurydzy w dalszej części sezonu - uważają eksperci.

Ceny pszenicy na giełdzie spadły

W ubiegłym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago spadły. W piątek cena pszenicy w kontrakcie grudniowym 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 295,12 USD/t i była o 1,3 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie marcowym 2023 spadła o 1,6 proc. i wyniosła 302,03 USD/t. Na początku marca br., kilka dni po rozpoczęciu wojny przez Rosję, notowania pszenicy wzrosły do 495,30 USD/t.

Osłabły także notowania pszenicy na giełdzie Matif, choć w ostatnich dniach zauważalny jest wzrost popytu na pszenicę ze strony kluczowych importerów, tj. Maroka, Chin i krajów Afryki Zachodniej. Niemniej jednak informacja o przedłużeniu umowy zbożowej na kolejnych 120 dni, na mocy której Ukraina może w dalszym ciągu będzie mogła eksportować surowce rolne za pośrednictwem południowych portów Morza Czarnego przeciwdziałały większej zwyżce cen pszenicy na giełdzie paryskiej - wskazują analitycy firmy Spark.

23 lutego br., tj. tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pszenica kosztowała na paryskiej giełdzie 294 euro/t.

