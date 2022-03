Ceny zbóż: Zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy

Atak Rosji na Ukrainę i zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy z Ukrainą prawdopodobnie przełożą się na wzrost eksportu ziarna zbóż z Polski w kolejnych tygodniach bieżącego sezonu.

Zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy; fot. shutterstock

Eksport pszenicy i kukurydzy

Po bardzo słabym lutym, w marcu br. eksport pszenicy drogą morską będzie większy i powinien wynieść około 150 tys. ton. Dużego eksportu należy się spodziewać w przypadku kukurydzy, której zakupy przez importerów wzrosły w ostatnich dniach.

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa, silny wzrost cen zbóż z dostawą do portów zachęcił część rolników i firmy handlowe do sprzedaży ziarna z przeznaczeniem na eksport. W końcu tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawą do portów dobiły bowiem do rekordowych 1900 PLN/t, a kukurydzy do 1600 PLN/t.

Zdaniem Izby, wzmożonego eksportu ziarna z kraju należy spodziewać się w ostatnim kwartale bieżącego sezonu (kwiecień-czerwiec).

- Atak Rosji na Ukrainę i zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy z Ukrainy zapewne przełożą się na wzrost eksportu ziarna zbóż z Polski w kolejnych tygodniach bieżącego sezonu. Informacje, że ukraińskie wojsko wstrzymało żeglugę w portach czarnomorskich, a Rosja zamknęła Morze Azowskie dla statków handlowych zwiększyły obawy o utratę dostaw ziarna, co skieruje popyt w kierunku alternatywnych źródeł, w tym m.in. z krajów UE - ocenia IZP.

Skokowy wzrost cen zbóż na MATIFie oraz głębokie osłabienie złotego do koszyka walut przełożyły się na mocną zwyżkę cen ziarna z dostawą do portów.

Ceny zbóż: Eksport

W końcu tygodnia, ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1900-1910 PLN/t (dostawa G/G, III/IV),

• kukurydza – 1600-1610 PLN/t (dostawa G/G, III/IV).

