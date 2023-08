Rynkowa podaż ziarna w skali kraju jest uszczuplona, aczkolwiek w ostatnich dniach lokalnie pojawiło się znacznie więcej ofert sprzedaży zbóż, przede wszystkim pszenicy - ocenia Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Znacznie więcej ofert sprzedaży zbóż; fot. shuttertock

Żniwa 2023

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa, notowane w ostatnich dniach obfite opady deszczu spowalniają prace żniwne w kraju. W wielu regionach Polski kombajny nie mogą wjechać w pola ze względu na duże opady deszczu. Tym samym rosną obawy o jakość tegorocznego ziarna. Z terenu dochodzą sygnały o tym, iż ziarno zaczyna porastać w kłosach.

Zaawansowanie zbiorów zbóż w kraju jest zróżnicowane regionalnie. Największe zaawansowanie zbiorów notuje się na południowym-zachodzie kraju, gdzie zbiory jęczmienia ozimego już się zakończyły, a pszenicę ozimą zebrano z ponad 50% areału uprawy. Znacznie słabiej wygląda sytuacja w województwach położonych na południowym-wschodzie i północy kraju (podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), gdzie lokalnie zbiory jęczmienia ozimego jeszcze trwają, a zbiory pszenicy ozimej i pozostałych zbóż ozimych są w początkowej fazie.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

To powoduje, iż rynkowa podaż ziarna w skali kraju jest uszczuplona, aczkolwiek w ostatnich dniach lokalnie pojawiło się znacznie więcej ofert sprzedaży zbóż, przede wszystkim pszenicy.

W odniesieniu do jakości zbieranych zbóż, doniesienia płynące z terenu wskazują przede wszystkim na niską zawartość białka w ziarnie pszenicy, często poniżej 10%. Na ocenę skali problemu trzeba jednak poczekać do czasu, aż zbiory pszenicy wejdą w bardziej zaawansowaną fazę.

W kraju trwają także zbiory rzepaku ozimego, które w wielu regionach przebiegają z opóźnieniem. Na południowym zachodzie kraju, rzepak ozimy zebrano już z ponad 90% areału uprawy, ale w wielu innych regionach jego zbiory są mniej zaawansowane. Z dostępnych meldunków wynika, iż w większości regionów kraju rolnicy osiągają dobre plony rzepaku, zazwyczaj w przedziale30-45 dt/ha. Wysokie jest zaolejenie nasion, często powyżej43%.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa obecnie kształtują się następująco (DAP, wg stanu na 4 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna(12.5%) - 860-980PLN/t,

• pszenicapaszowa– 750-880PLN/t,

• żyto konsumpcyjne– 620-730PLN/t,

• żyto paszowe– 600-660PLN/t,

• pszenżyto – 700-800PLN/t,

• jęczmień paszowy - 660-750PLN/t,

• owies paszowy– 650-750PLN/t,

• kukurydza– 870-980PLN/t,

• rzepak– 1750-1920PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

Wiele wskazuje na to, iż w lipcu br. eksport pszenicy drogą morską z kraju mógł przekroczyć 500 tys. ton, a wywóz kukurydzy 200 tys. ton. Wyraźnie mniejszy wolumen eksportu zbóż spodziewany jest w sierpniu br. Wszystko za sprawą zbyt wysokich cen i braku konkurencyjności krajowego ziarna na rynku światowym.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów lat 2022-2023 z dostawą do portów wzrosły o ok. 15-25 PLN/t i kształtowały się następująco(wg stanu na 4 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 950-960PLN/t (dostawa G/G/Sz, dostawa VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 975-985 PLN /t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1035-1060PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1075-1085PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX),

• jęczmień (62) – 800 PLN/t (dostawa G/G, do 8 VIII),

• pszenżyto (68) – 835 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X),

• żyto – 745-755PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000)–1020PLN/t (dostawa G/G, do 11.VIII),

• kukurydza (DON 4000)– 990PLN/t (dostawa G/G, VIII)