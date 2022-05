Chiny chcą zatwierdzić kukurydzę GMO

- Chiny planują zatwierdzić cechy kukurydzy GMO opracowane przez Grupę Syngenta - poinformowało w piątek ministerstwo rolnictwa cytowane przez Reuters.

Chiny chcą zatwierdzić kukurydzę GMO /fot/. Shutterstock

- Dwie cechy opracowane przez szwajcarskiego giganta agrochemicznego i wymagające zatwierdzenia to Bt11×MIR162×GA21 i Bt11×GA21, odporne zarówno na owady, jak i na herbicydy - podało Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi w notatce zamieszczonej na swojej stronie internetowej informuje serwis reuters.com.

Zatwierdzone nowe odmiany GMO

Ten ruch oznacza duży przełom w dążeniu do zdobycia pozycji lidera na chińskim rynku dla Syngenty. Koncern ten jest trzecim na świecie producenta nasion, którego właścicielem jest chiński Sinochem Holdings.

- Chiny planują również zatwierdzić odmianę tolerującą herbicydy opracowaną przez Hangzhou Ruifeng Bio-Tech Co Ltd oraz inny produkt z kukurydzy należący do China National Seed Group, jednostki Syngenta Group – podano dalej.

Rozwój rynku GMO

Przypominamy, że Pekin przygotowywał się na rozwój rynku GMO. Wydał już zgodę na bezpieczeństwo dla kilku innych krajowych cech kukurydzy GMO i zaproponował zmianę krajowych przepisów dotyczących nasion, aby utorować drogę do zatwierdzenia upraw tego typu.