Chleb za 1,79 zł? Minister Kowalczyk ma dowód

Minister Kowalczyk próbował dowieźć, że nie jest tak drogo. W telefonie ma bowiem dowód, że chleb można kupić za 1,79 zł - pisze next.gazeta.pl.

Data: 10-12-2021, 11:37

1,79 - cena chleba; fot. unsplash.com

Henryk Kowalczyk, został "przepytany" przez Roberta Mazurka z tematu drożyzny. Szef resortu rolnictwa przyznał, że inflacja jest dokuczliwa, a wzrost cen widoczny. Próbował jednak udowodnić, że nie wszędzie jest drogo.

Ceny chleba wcale nie takie wysokie

- Ja mam telefon, a w telefonie zdjęcie, które przysłał mi syn, gdzie pół kilograma chleba kosztuje 1,79 - argumentował.

Polityk PiS odniósł się też do działań rządu, które mają doprowadzić do obniżek cen żywności. Podkreślił, że do obniżki cen konieczna jest decyzja Komisji Europejskiej. Musi ona bowiem zatwierdzić zmniejszenie stawki VAT na żywność do 0 proc.