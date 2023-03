W związku z napływem ukraińskiego zboża, rząd złoży na unijnym forum wniosek o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej - poinformował podczas środowej konferencji prasowej po zakończeniu rolniczego "okrągłego stołu" szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wśród przedstawicieli organizacji rolniczych po spotkaniu "okrągłego stołu” ws. sytuacji na rynku zbóż; fot. PAP/Paweł Supernak

Będzie wniosek rządu polskiego o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej.

Wicepremier zapowiedział też, że zostaną wprowadzone mocniejsze kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy, a towary będą wpuszczane do Polski dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa żywnościowego.

Na rekompensaty dla rolników będzie łącznie 1 mld 120 mln zł.

Z rezultatów "okrągłego stołu" nie byli zadowoleni - przewodniczący związku Kółek Rolniczych Władysław Serafin i lider Agrounii. Prezes Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz jest optymistycznie nastawiony.

Premier Morawiecki: zleciłem wprowadzenie przepisów ograniczających wpływ zboża ukraińskiego do Polski

Okrągły stół w sprawie rynku zbóż - co ustalono?

W środę 29 marca w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się "okrągły stół" rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych.

"Będzie wniosek rządu polskiego o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej, jako że to rozporządzenie, które znosi wszelkie ograniczenia importowe przewiduje taką klauzulę, że można to wprowadzić w sytuacji, kiedy są zakłócenia na rynku(...). Uznajemy, że takie zakłócenia na rynku są. (...) Będziemy również zachęcać pozostałe kraje europejskie, które są krajami granicznymi z Ukrainą (...) bo tam również tego typu problemy występują" - poinformował Kowalczyk.

Kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy

Wicepremier zapowiedział też, że zostaną wprowadzone mocniejsze kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy, a towary będą wpuszczane do Polski dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa żywnościowego. By przyspieszyć wywóz zboża z Polski zostanie również uruchomiona możliwość jego eksportu w ramach pomocy humanitarnej. Ma się do tego włączyć Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Skup na ten cel mamy nadzieję rozpocząć najpóźniej tuż po świętach" - poinformował wicepremier i zapewnił, że celem rządu jest opróżnienie magazynów zbożowych przed żniwami.

Co dalej z eksportem polskiego zboża?

Kowalczyk zapowiedział również wdrożenie procedur, które ułatwiają transport zboża do portów morskich; przewóz zbóż będzie priorytetem. Poinformował, że w czwartek spotka się z firmami zajmującymi się eksportem zboża.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że został już zaakceptowany przez KE program pomocy na kwotę 600 mln zł, na dopłaty do sprzedanego zboża po niższych cenach. Wkrótce będą też kolejne pogramy pomocowe z unijnej rezerwy kryzysowej, które z krajową dopłatą wygenerują ponad 520 mln zł na wsparcie producentów zbóż. Razem na rekompensaty dla rolników będzie 1 mld 120 mln zł - podkreślił Kowalczyk.

Kolejnym elementem mają być dopłaty do transportu zbóż do portów lub na eksport. "Przepisy już zostały przygotowane w tej sprawie. Ta pomoc wymaga tamże akceptacji rzez KE - dodał wicepremier.

Będzie też pomoc kredytowa dla firm, które skupiły zboża od rolników po wyższych cenach i teraz w związku ze spadkiem ceny ziarna mają straty. Przewiduje się także uruchomienie niskooprocentowanych kredytów (2 proc.) "płynnościowych" dla rolników na kwotę 10 mld zł - wyliczał Kowalczyk.

Minister mówił także o uproszczeniach przepisów dotyczących budowy silosów i magazynów zbożowych. Na takie inwestycje do 300 m. kwadratowych nie będzie potrzebne pozwolenie budowlane.

"To są najważniejsze ustalenia z tego spotkania, teraz przed nami czas realizacji; najistotniejsza część - to eksport zboża, gdyż zdajemy sobie sprawę z możliwości przepustowych i logistycznych i znalezienie nabywców - podsumował Kowalczyk.

Czy rolnicy są zadowoleni z rezultatów obrad "okrągłego stołu"?

Konferencję ministra przerwał przewodniczący związku Kółek Rolniczych Władysław Serafin, który stwierdził, że premier "nie ma prawa" ogłaszać porozumienia, bo nie jest ono do końca uzgodnione.

Kowalczyk zapytany przez dziennikarzy o to, czy faktycznie jest porozumienie odpowiedział, że jest ono jest w tej chwili "faktycznie zapisywane". W ocenie ministra, na spotkaniu zapadły uzgodnienia w sprawie pomocy.

Prezes Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz powiedział PAP, że jest za zadowolony ze spotkania. Jak ocenił, zapadło wiele uzgodnień, które były postulowane przez rolników.

"Jeżeli tę "górkę" zboża się zdejmie i rolnicy dostaną rekompensaty, to sytuacja się poprawi. Można też w większym stopniu wykorzystać zboże na cele nie konsumpcyjne, np. do przerobu na biopaliwa lub też jako wsad do produkcji materiałów budowlanych" - wyjaśnił Szmulewicz.

Agrounia: zaproponowana skala pomocy jest zbyt mała

Rozmowy przy "okrągłym stole" skrytykował zaś szef "Agrounii" Michał Kołodziejczak, który uznał, że zaproponowana skala pomocy jest zbyt mała.

"Na spotkaniu są przedstawiciele firm transportowych i mówią, że porty są niedrożne, nie da się więcej wyeksportować (...) minister Kowalczyk przedstawił swoje propozycje, które nie zmienią sytuacji, nie są to oczekiwanie polskich rolników" - stwierdził Kołodziejczak.



Morawiecki o ograniczeniu napływu ukraińskiego zboża do Polski

Premier Mateusz Morawiecki po środowym posiedzeniu Rady Ministrów poinformował, iż zlecił ministrowi Kowalczykowi wypracowanie odpowiednich zasad, które będą pozwalały na ograniczenie napływu ukraińskiego zboża do Polski.