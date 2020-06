Clean Eating, producent ekologicznej żywności, wystartował na polskim rynku

Clean Eating rozpoczęło w Polsce sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sklepu online. Większość produktów marki powstaje w naszym kraju, a w ofercie znajdują się m.in. granole oraz musli bez dodatku cukru, skandynawskie chrupkie pieczywo, mieszanki do wypieku chleba w domu, praliny daktylowe, bezkaloryczny makaron Konjac oraz linia zawierająca artykuły wysoko proteinowe – owsianka proteinowa, granola proteinowa, chrupkie pieczywo proteinowe.

Proces ręcznej produkcji odbywa się w podwarszawskiej Rawie Mazowieckiej. – Korzystamy z lokalnych surowców, zaopatrujemy się u lokalnych dystrybutorów, nasze produkty regularnie przechodzą badania zarówno w polskich, jak i szwedzkich laboratoriach. Jakość i smak są dla nas priorytetem – tłumaczy Ewelina Polańczyk, odpowiedzialna za rozwój i portfolio produktowe marki Clean Eating.

– Nasze artykuły tworzymy z myślą o ludziach, którzy żyją zdrowo i aktywnie, dla których posiłek to ważny element dnia, ale mają również potrzebę przygotowania go szybko i prosto. Od początku naszym priorytetem był nie tylko transparentny i bogaty w wartości odżywcze skład, ale również smak – wyjaśnia Katrin Zytomierska, założycielka i dyrektorka zarządzająca Clean Eating, popularna szwedzka prezenterka telewizyjna.

Firma aktualnie zatrudnia przy produkcji w Rawie Mazowieckiej około 40 osób i jest istotnym pracodawcą na tamtejszym rynku. Między Łodzią a Warszawą powstają produkty, które następnie trafiają nie tylko na skandynawski rynek, ale również do USA i Kanady. Marka ma w planach w perspektywie roku powiększyć ofertę certyfikowanych produktów ekologicznych oraz rozszerzyć linię vegan.

– Od lat obserwuję polski rynek i branżę eko. Powszechnie dostępne produkty z nazwą „fit” wciąż pod wieloma postaciami kryją w sobie cukier, olej palmowy czy sztuczne aromaty. Rynek w tym zakresie jest nieuregulowany. Nasze produkty to 100% naturalnych składników i zero cukru – dodaje Polańczyk. – To rzecz właściwie niespotykana przy tej skali produkcji.

Ambasadorką Clean Eating w Polsce jest Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka i propagatorka zdrowego żywienia, współtwórczyni kolektywu "Kobiety bez diety".