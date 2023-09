Na przestrzeni kilku ostatnich lat jakość pszenicy zbieranej w Polsce nie budziła zastrzeżeń – parametry ziarna były dobre lub bardzo dobre. Krajowa pszenica charakteryzowała się wysokim białkiem – średnio, dla całości produkcji, było to nawet powyżej 13%. W bieżącym roku mamy zupełnie inną sytuację. Doniesienia z młynów, punktów skupowych oraz od samych rolników mówią o dużo niższym białku.

fot. mat. pras.

Jakość pszenicy: Białko

Jak tłumaczy Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był zróżnicowany przebieg pogody w okresie wegetacji w zależności od regionu. W niektórych powiatach południa Polski wystąpił nadmiar opadów, a na północy raportowano ich dokuczliwy brak. I choć przyjdzie jeszcze czas na szczegółowe analizy, to jedno już wiemy – udział pszenicy z białkiem między 9% a 12% jest bardzo duży i niespotykany w poprzednich sezonach.

– Aby uzmysłowić sobie skalę problemu, dość powiedzieć, że w poprzednich latach taka pszenica nie była przedmiotem zainteresowania młynów. Pszenica o białku poniżej 12% w zdecydowanej większości była przeznaczana na pasze. Jednocześnie doniesienia z punktów skupów mówią o niskim udziale wysokojakościowej pszenicy o białku 13,5% lub wyżej. Fakt ten ma już odzwierciedlenie choćby w wyższych cenach za taką pszenicę płaconych przez firmy dostarczające ziarno do portów z przeznaczeniem na eksport – tłumaczy Krzysztof Gwiazda, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego.

Jakość pszenicy: Liczba opadania

PZPPZM dodaje, że dodatkowym problemem, z jakim mamy do czynienia w tym roku, jest fakt, iż część zebranej pszenicy (szczególnie na północy i częściowo zachodzie Polski) ma obniżony inny, bardzo istotny parametr, a mianowicie tzw. liczbę opadania. To efekt niepożądanych deszczy w trakcie żniw. Niska liczba opadania poniżej pewnego poziomu dyskwalifikuje ziarno jako konsumpcyjne. Taka pszenica nadaje się już tylko na pasze. Trudno dziś oszacować precyzyjnie udział pszenicy paszowej w całości zbioru. Według niektórych ocen jest to ok. 40% według innych nawet 60%. W perspektywie kilku następnych tygodni, w miarę spływu wyników kolejnych analiz, nasza wiedza będzie pełniejsza.