31 maja ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski zaapelował do państw członkowskich, aby nie kontynuowały zakazu importu zbóż z Ukrainy dla 5 krajów UE.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski wyjaśnił, że Komisja Europejska nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie kontynuacji specjalnych środków dla pięciu krajów pierwszej linii, a wyrażone stanowisko jest obecnie jego osobistą wizją rozwiązania problemu.

Zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską z końca kwietnia, Polska, Bułgaria, Słowacja i Węgry zniosły blokady importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Zamiast tego został wprowadzony unijny zakaz obejmujący cztery zboża - pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik, który jest ważny do 5 czerwca. Rolnicy z tych krajów i Rumunii mieli także otrzymać rekompensaty z unijnej rezerwy kryzysowej w wysokości 100 milionów euro. Z tego pakietu Polska miała otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów euro. Mimo że Polska, Bułgaria, Słowacja i Węgry wywiązały się ze swojej części porozumienia, UE wciąż nie uwolniła obiecanych środków.

Według Wojciechowskiego, w trakcie dyskusji wpłynęły pytania z niektórych krajów UE, dlaczego środki wsparcia są przeznaczone tylko dla pięciu krajów członkowskich, chociaż konsekwencje są dla wspólnego rynku.

Przypomnijmy, ministrowie rolnictwa z 12 krajów UE wyrazili poważne zaniepokojenie niedawnym kompromisem osiągniętym przez Brukselę i pięć krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczenia importu ukraińskich produktów rolnych - podaje Politico.eu.

Wojciechowski wyjaśnił, że eksport produktów rolnych z Ukrainy w 2022 roku, w szczególności dzięki jego liberalizacji , wzrósł o 6 mld euro do 13,2 mld euro, ale ponad 80% tego wzrostu to zasługa zwiększonego importu przez pięć państw członkowskich.

Komisarz UE stwierdził, że w pięciu krajach nadal występują problemy z ziarnem umieszczonym w magazynach. "Jeśli nie przedłużymy tego dokumentu, wystąpią problemy z zbiorami i rozmieszczeniem zbóż" - dodał Wojciechowski.

"Martwią mnie głosy, żeby nie przedłużać rozporządzenia po 5 czerwca. Mam nadzieję, że są to tylko pojedyncze głosy; że nie będą one przeważać" - mówił polski minister rolnictwa Robert Telus, relacjonując dziennikarzom posiedzenie szefów resortów rolnictwa krajów UE, które odbywało się w Brukseli.

"Osobiście nie wyobrażam sobie, żeby to rozporządzenie nie było przedłużone. Miejmy nadzieję, że tak będzie. (...) Apelowałem do państw członkowskich o solidarność europejską. Jest to ważne w takich momentach jak teraz. Z jednej strony musimy pomagać Ukrainie (...), ale ta pomoc powinna być rozłożona na wszystkie kraje, a nie tylko na te pięć krajów przygranicznych" - dodał.