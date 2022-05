Copa-Cogeca: W solidarności z Ukrainą nie zapominajmy o rolnikach z UE

Copa-Cogeca w pełni solidaryzuje się z Ukrainą i nie poprzestaje przy tym na słowach. Organizacja wskazuje jednak, że w jeszcze większym stopniu niż dotychczas UE powinna wspierać swoich rolników i prowadzić z nimi konstruktywny dialog.

Data: 12-05-2022, 14:27

Copa-Cogeca o sytuacji żywnościowej w Ukrainie. fot. shutterstock

Copa-Cogeca o sytuacji żywnościowej w Ukrainie

Pod koniec kwietnia w Brukseli odbyły się spotkania Prezydencji Copa i Cogeca. Goście z Komisji, FAO i UNAF przeanalizowali złożoność sytuacji rolno-spożywczej w Ukrainie, Europie i na świecie. Wnioski z tych rozmów są przeciwieństwem wypowiedzi, które padły z ust wiceprzewodniczącego wykonawczego, Fransa Timmermansa, na równoległym spotkaniu w Komisji ds. Środowiska PE.

Członkowie Copa i Cogeca rozmawiali z Mariią Didukh, dyrektorką Ukraińskiego Krajowego Forum Rolniczego (UNAF), która pokazała okrucieństwa, jakich doświadczają Ukraińcy, a także rolnicy. Mariia Didukh słusznie przypomniała, że przed wojną 400 mln osób na całym świecie jadło żywność pochodzącą z Ukrainy. To liczba godna uwagi.

Copa-Cogeca solidarna z Ukrainą

Copa-Cogeca w pełni solidaryzuje się z Ukrainą i nie poprzestaje przy tym na słowach. Przewodniczący Cogeca, Ramón Armengol, powiedział:

- Biorąc pod uwagę potrzeby humanitarne oraz nadzwyczajność i tymczasowość zaproponowanych środków, europejska społeczność rolnicza popiera sugestie Komisji dotyczące przeorganizowania dostaw do Ukrainy i w UE. Trzeba koniecznie przestrzegać unijnych norm żywnościowych, a przede wszystkim norm bezpieczeństwa żywności. Będziemy monitorować realizację tych środków, by nie dopuścić do pojawienia się zakłóceń na rynku - dodał.

Europa nie musi się niepokoić niedoborem żywności

W drugiej kolejności wypowiedział się główny ekonomista FAO, Maximo Torero. Przedstawił prognozy dotyczące znacznego wzrostu cen żywności na całym świecie w wyniku wzrostu kosztów środków produkcji. Jego słowa wtórują zapowiedzi globalnego „huraganu głodu” António Guterresa, a także wypowiedziom IMF, który obawia się „zamieszek wywołanych brakiem żywności” na kontynencie afrykańskim.

Torero potwierdził, że Europa nie musi się niepokoić niedoborem żywności. Mieszkańcy Europy znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej będą jednak mieli problem z dostępem do żywności ze względu na rosnące ceny.

UE powinna wspierać swoich rolników

Copa-Cogeca podziela tę wizję od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę. W jeszcze większym stopniu niż dotychczas UE powinna wspierać swoich rolników i prowadzić z nimi konstruktywny dialog. Te nieszczęsne wypowiedzi wiceprzewodniczącego wykonawczego, Fransa Timmermansa, odnoszące się do fake newsów publikowanych w mediach społecznościowych, zostały źle przyjęte przez wszystkich przedstawicieli społeczności rolniczej obecnych w Brukseli.

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, powiedziała:

- Nasze stanowisko jest jasne: nie dramatyzujmy, ale też nie bagatelizujmy sytuacji! Dwa aspekty wypowiedzi wiceprzewodniczącego wykonawczego Timmermansa są problematyczne: Copa-Cogeca nie przeciwstawia rolnictwa i środowiska - rolnicy wiedzą, jak produkować lepiej i w sposób bardziej zrównoważony; ponadto dojdzie do załamania się łańcuchów żywnościowych w najbardziej zależnych krajach na świecie. Europa nie może być samolubna i dbać tylko o siebie. Humanizm i solidarność leżą u podstaw europejskiego projektu od momentu podpisania Traktatu Rzymskiego, który miał doprowadzić do osiągnięcia pokoju i stabilności poprzez rozwój i handel. 65 lat później historia zatoczyła koło. Europejscy rolnicy będą jeszcze raz musieli stawić czoła temu wyzwaniu - podsumowała.