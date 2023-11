Dzięki doświadczeniu i wiedzy mojego ojca jesteśmy obecnie jedyną tego typu firmą w Polsce, specjalizującą się w projektowaniu wszelkich obiektów zbożowo-młynarskich, dajemy również gwarancję ich bardzo dobrego wykonania. Drugiego człowieka z takim doświadczeniem i wiedzą jak Janusz Laudański nie ma - przynajmniej w tej części świata - mówi Łukasz Laudański, współwłaściciel firmy Corntech.

Corntech - drugiej takiej firmy nie ma

Firma Corntech rozpoczęła działalność 33 lata temu. Co było inspiracją do założenia firmy?

Janusz Laudański: Miłości do młynarstwa i w dużej mierze również fachu nauczyłem się od swojego ojca, który w okresie PRL był dyrektorem jednego z zakładów Wojewódzkiego Zjednoczenia Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Olsztynie. Ukończyłem Technikum Młynarskie w Toruniu w 1972 r., następnie pracowałem jako technolog w Zakładach Zbożowych w Kętrzynie, potem na stanowiskach produkcyjnych w młynie w Białej Piskiej. Od roku 1977 do 1989 pracowałem już w Zespole Pracowni Spichrzów i Młynów “Cukroprojekt” w Gdańsku; w tym okresie ukończyłem Akademię Rolniczą w Poznaniu na Wydziale Technologii Żywności na kierunku Technologia Zbóż.

Gdy zaczęła się transformacja ustrojowa i były możliwości prywatyzacji, niektóre przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie przekształciły się w spółki pracownicze.

Taką spółką stał się również Cukroprojekt, ale brak zleceń na opracowania projektowe wynikający z nastawienia potencjalnych klientów na zysk z produkcji doprowadził do upadku spółki. Gdy została już tylko nieliczna grupka pracowników, wziąłem bezpłatny roczny urlop i zacząłem iść własną drogą. W kwietniu 1990 roku uruchomiłem własną działalność gospodarczą, początkowo pod nazwą BPI Corntech s.c. Moje nazwisko było znane w branży, zarówno dzięki moim własnym osiągnięciom jak i długoletniej działalności mojego ojca, więc nie było problemu ze zleceniami. Natomiast pierwsze poważne zlecenie w mojej prywatnej działalności dostałem z Gdańskich Młynów: projektowaliśmy tam młyn dla niemieckiego inwestora. Ten młyn wówczas był ewenementem na skalę krajową, zarówno pod względem budowlanym jak technologicznym, a do dziś jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Oczywiście wciąż z powodzeniem działa na rynku młynarskim.

Jakie najciekawsze projekty zrealizował Corntech w ciągu swojej dotychczasowej działalności?

Projektów, które do tej pory zrealizowaliśmy, są setki. Mamy zrealizowane inwestycje w Ameryce Południowej, USA, Kanadzie, Meksyku, Anglii, Danii, Rosji, Pakistanie, Indiach, Wietnamie i Afryce. Samych młynów w ciągu swojego życia zaprojektowałem 150, i nie były to projekty odkładane na półkę, ale projekty zrealizowane. Poza tym wiele elewatorów, zarówno zaprojektowanych przeze mnie, jak i modernizowanych - przykładem jest tu elewator “Ewa” w Szczecinie, którego dobudówka “mojej roboty” jest w czołówce Telewizji Szczecin.

Jestem też dumny z projektu urządzenia do załadunku statków wykonanym dla firmy Magrol - Przeładunek w Gdańsku. Takie urządzenia produkowane produkowane są przez kilka firm na świecie i są drogie - my zaproponowaliśmy autorski projekt konstrukcji urządzenia mogącego ładować do 170 ton na godzinę na statki, które wówczas mogły tam wpływać, czyli o pojemności 10 000 DWT; warto dodać, że urządzenie to jest sterowane zdalnie przez operatora z pokładu statku za pomocą joysticka. Konstrukcję całości wykonał gdański Mostostal, oczywiście to urządzenie działa do dziś.

Projekty, o których Pan mówił, wymagają współpracy zespołu specjalistów. Kim są ludzie, którzy współpracują z Corntechem, jaki jest Wasz potencjał?

W większości są to ludzie, z którymi pracowałem w Cukroprojekcie - architekci, konstruktorzy, elektrycy, automatycy, instalatorzy. Oni tworzą trzon naszego zespołu, natomiast z biegiem czasu zaczęli do nas dołączać także młodzi, zdolni projektanci. Dziś nie musimy spotykać się w biurze przy deskach kreślarskich, projektujemy z wykorzystaniem TiK, pracujemy i komunikujemy się zdalnie.

Jakie zlecenia realizujecie obecnie?

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy bardzo szeroki obszar działań projektowych, obejmujący przemysł zbożowo – młynarski, przemysł paszowy, przemysł koncentratów spożywczych oraz ochrona środowiska w zakresie występowania w w/w branżach. Szczególnie zajmujemy się projektowaniem, przygotowaniem inwestycji do realizacji, nadzorowaniem realizacji i uruchamianiem obiektów takich jak elewatory zbożowe komorowe i podłogowe do składowania ziarna, w zakresie skupowym i składowania długoterminowego, portowe terminale przeładunkowe ziarna i komponentów paszowych oraz innych towarów sypkich, młyny zbożowe (pszenne, żytnie, kukurydziane, ryżowe), kaszarnie ziarna, płatkarnie ziarna, wytwórnie makaronów, wytwórnie pasz i premiksów paszowych dla zwierząt, słodownie, piekarnie.

W ostatnich latach projektujemy również dla polskiej branży energetycznej instalacje technologiczne związane z przyjęciem, składowaniem i rozdrabnianiem do wskazanego wymiaru biomasy pochodzenia roślinnego oraz transport pneumatyczny tłoczący lub mechaniczny do zbiorników przykotłowych, a także instalacje dla przemysłu ceramicznego i chemicznego.

Natomiast obecnie wyposażamy w urządzenia nowo wybudowany magazyn i mieszalnię mąk na 1500 ton dla dużego prywatnego inwestora w Szadku. Wykonujemy również dokumentację dla Gdańskich Młynów na dwie lokalizacje zbiorników składowych powiązanych z załadunkiem na statki; poprawiamy również po tak zwanej „konkurencji” projekt załadunku luzem pelet otrębowych na statki.

Czy mógłby Pan podać przykłady firm, które były lub są Waszymi klientami?

Wykonywaliśmy zlecenia dla takich firm jak Cargill, Polskie Młyny, Baltic Grain Terminal (BTZ Gdynia), Polnet, Sawex, Plastbud, Orlen, wspomniany już Margol, nieistniejący już Spomasz Toruń, Anwil, Jutrzenka Bydgoszcz, Biotop – Malowanie dachów (mieszalnia farb), H+H Polska, CEREAL Polska, ROL-RYŻ Gdynia i wiele, wiele innych. Jak już wspomniałem, wykonujemy również projekty instalacji dla branży energetycznej: w naszym portfolio są instalacje dla firm takich jak: Elektrownia Rybnik, Elektrownia Połaniec, Elektrociepłownia Kraków, Elektrownia Bełchatów - były to instalacje biomasy energetycznej o dużych wydajnościach, gdzie do rozdrabniania mój ojciec zastosował mlewniki walcowe jako znacznie bezpieczniejsze od rozdrabniaczy udarowych. Nie sposób wymienić wszystkich naszych klientów, choć wszystkich doceniamy tak samo.

Młyn pszenny skrobiowy linia przemiału wyd. 2160 TPD

Branża w której działa Corntech jest obecnie poddana potężnej presji braku wykwalifikowanych kadr. Z czego on wynika i jakie konsekwencje niesie dla branży?

Rzeczywiście, teraz zwykli architekci biorą się za projektowanie młynów, co jest nieporozumieniem - to, że ktoś oglądał młyn nie znaczy, że umie go zaprojektować. Projektowanie młyna to nie to samo, co projektowanie bloków mieszkalnych, ponieważ w przypadku młyna trzeba zacząć od technologii. Konieczne jest indywidualne przeanalizowanie układów funkcjonalnych rozmieszczenia obiektów w terenie jak i układów funkcjonalnych w budynkach technologicznych, zarówno w rzutach jak i w przekrojach, czyli w wysokościach. Często trafiają do nas klienci, którzy mają już projekt i rzadko się zdarza, że nie trzeba w tym projekcie przesuwać ścian albo słupów. Czasem to dzieje się w wybudowanych obiektach. Ale zdarzyło się też tak, że klient przyszedł do nas w sprawie wybudowanego już budynku i okazało się, że poszczególne kondygnacje są za niskie i nie pozwalają na zainstalowanie maszyn: niestety, w tym przypadku nie dało się już niczego poprawić. Właśnie do tego bardzo często prowadzi korzystanie z usług architektów i projektantów spoza branży młynarskiej.

Brak specjalistów wynika głównie z tego, że zlikwidowano wszystkie technika młynarskie i po prostu nie ma szkół, w których adepci zawodu mogliby się nauczyć fachu. Ja też mam po trosze ten problem, bo o ile ojciec przekazuje mi oczywiście swoje doświadczenie i wiedzę, to jednak nie zajmuję się już “dużym” projektowaniem - chociaż umiem projektować, robiłem to już na studiach. Na szczęście mamy możliwość szkolenia młynarzy we współpracy z naszym partnerem, turecką firmą Alapala, której jesteśmy przedstawicielem, a która niedawno właśnie uruchomiła swój młyn szkoleniowy. Pierwsze takie szkolenie ruszyło 1 września w Stambule, w szkole młynarskiej stworzonej przez Alapalę; odbywa się ono w językach angielskim, tureckim i rosyjskim, ale w następnym terminie chcemy zorganizować tłumaczenie również na język polski.

Corntech jest doświadczoną firmą, a doświadczenie pana Janusza Laudańskiego jest jej niewątpliwym atutem na rynku. Jakie jeszcze przewagi nad konkurencją ma Corntech?

Największym atutem i przewagą Corntechu nad innymi firmami, również na świecie, jest mój ojciec, Janusz Laudański - drugiego człowieka z tak dużym doświadczeniem i wiedzą w tej niezwykle trudnej branży po prostu nie ma, przynajmniej w tej części świata. Mam trochę doświadczenia z ludźmi z tej branży i jestem pewien tego, co mówię. Mój ojciec jest specjalistą w zakresie każdego typu instalacji zbożowo-młynarskich: młynów pszennych, żytnich, owsianych, kukurydzianych, ryżowych; kaszarni jęczmiennych, kaszarni gryczanych; przetwórstwa prosa, mieszalni pasz, płatkarni, wytwórni makaronów – wytwórnię MALMY projektował właśnie mój ojciec.

Jeśli dodać do tego, że Corntech projektował również instalacje biomasowe dla krajowej energetyki, portowe terminale przeładunkowe dla ziarna, śrut poekstrakcyjnych, dla przemysłu chemicznego terminale przeładunkowe nawozów sztucznych czy siarki granulowanej i takie cuda jak kompaktowanie nawozów sztucznych, instalacje z wysokich wydajnościach przeładunkowych w przedziale 600 do 1000 ton/h, bez cienia przesady mogę powiedzieć, że jesteśmy obecnie jedyną tego typu firmą w Polsce, specjalizującą się w projektowaniu dużych obiektów zbożowo-młynarskich i gwarantującą ich bardzo dobre wykonanie.

Dzięki partnerskiej współpracy z firmą Alapala jesteśmy w stanie dostarczyć technologię łącznie z wyposażeniem wyprodukowanym w ultranowoczesnym, całkowicie zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym tej firmy. Warto w tym miejscu dodać, że Alapala to jedna z dwóch wiodących światowych firm w branży młynarskiej; działa od 1954 r. i wykonała ponad 600 projektów “pod klucz” w ponad 100 krajach.

W Polsce nie ma takich firm. Jest natomiast wiele małych firm, które próbują wykonywać różne mniejsze elementy, z często niezadowalającym dla zleceniodawców efektem.

Na czym obecnie skupia się Corntech, jakie są Wasze plany rozwoju firmy?

Skupiamy się na możliwości obsługi branży młynarskiej od strony wyposażenia w części zamienne i akcesoria - dzięki ścisłej współpracy z Grupą Alapala oferujemy obecnie wszystko, co jest dostępne w Grupie. Mamy też w ofercie części zamienne i akcesoria do urządzeń wszystkich istniejących producentów - a jeśli producent już nie istnieje, jesteśmy w stanie daną część dorobić. Chcemy i możemy kompleksowo obsługiwać klientów z branży poszukujących gotowych rozwiązań, ale też staramy się zapewnić projektowanie i technologie przygotowywane indywidualnie dla konkretnego klienta.

Mamy ekipę montażową i serwisową, szkolimy projektantów. Chcemy też rozwijać się na rynkach krajów trzecich: obecnie jesteśmy w trakcie uruchamiania oddziału Corntech w Ugandzie, gdzie swego czasu stworzyliśmy projekt młyna pszennego o wydajności 50 t/d, zapewniając dostawę wyposażenia, montaż i uruchomienie oraz przygotowaliśmy obiekt na wyposażenie w drugą instalację przemiałową o wydajności 300 t/d. To bardzo perspektywiczny rynek, ponieważ Ugandyjczycy nie chcą importować żywności lecz produkować ją na miejscu, potrzebują więc know-how, technologii i urządzeń. Rozszerzenie naszej działalności z uwzględnieniem zapotrzebowania rynków krajów trzecich (potwierdzone między innymi podczas naszego dwukrotnego udziału w Targach w Ugandzie) staje się, w dłuższej perspektywie, zarówno potrzebą jak i znaczącym wyzwaniem dla naszej firmy - czego życzymy sobie i naszym potencjalnym inwestorom (krajowym jak i zagranicznym) gwarantując wysoką jakość świadczonych usług w branży zbożowo-młynarskiej.

Instalacja transportu tłoczącego produktów z młyna do komór



