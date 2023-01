Costa Coffee wprowadza do oferty roślinne bajgle i tosty z Roślinnym Qurczakiem oraz wegańskie desery. „Zielone” menu dostępne jest w od 11 stycznia 2023 roku.

Costa Coffee wprowadza na roślinne menu; fot. mat. pras.

Costa Coffee na Veganuary 2023

Styczeń to okres szerzenia wiedzy i budowania świadomości na temat diety wegańskiej. Dla wielu osób Veganuary to doskonała zachęta do ograniczenia spożywania mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dieta wegańska zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Wzrost świadomości i rozwój nauki w zakresie zdrowego żywienia, a także różnorodność dostępnych produktów sprawiają, że po opcje roślinne sięgają również osoby spożywające mięso. Chcą wprowadzić do swojej diety zdrowsze zamienniki lub mieć swój wkład w powstrzymanie szybko postępujących zmian klimatycznych.

Costa Coffee postanowiła odpowiedzieć na zapotrzebowanie osób, które pragną zastąpić mięso i nabiał roślinnymi odpowiednikami. Sieć kawiarni zdecydowała się na poszerzenie oferty o produkty pochodzenia roślinnego. „Zielone” menu dostępne jest w Costa Coffee od 11 stycznia. Data nie jest tu przypadkowa, ponieważ to właśnie 11 stycznia przypada Dzień Wegetarian.

Popularność kuchni roślinnej w Polsce wciąż rośnie. Na stałe zagościła w jadłospisach wielu osób, a podczas zakupów Polacy coraz częściej wybierają produkty roślinne. Konsument chce mieć wybór, a my jako firma pragniemy, aby klienci naszych kawiarni również mieli możliwość dopasowania oferty kulinarnej do swoich potrzeb — mówi Agnieszka Bobrukiewicz, Commercial Marketing Director Costa Coffee.

Roślinne menu obejmować będzie zarówno ofertę słonych, jak i słodkich przekąsek, oraz kawy, które serwowane będą na napoju roślinnym. Początek roku to moment wprowadzania zmian i postanowień - dla Costa Coffee to krok w kierunku rozwoju oferty przyjaznej środowisku — dodaje Bobrukiewicz.

Costa Coffee: Roślinne menu

W roślinnym menu Costa Coffee na stałe zagoszczą bajgle i tosty. Bajgiel z Roślinnym Qurczakiem podawany będzie z dodatkami w postaci szpinaku, ogórka konserwowego, wegańskiego majonezu i sosu musztardowego. Bajgiel z ratatouille z soczewicą, wypełniony cukinią, bakłażanem, pomidorami oraz papryką, serwowany będzie ze szpinakiem, pomidorkami w oliwie oraz majonezem wegańskim. Tost z Roślinnym Qurczakiem to przekąska z wege kurczakiem z dodatkiem wegańskiego sera gouda, podawana ze szpinakiem, pomidorkami oraz z majonezem wegańskim.​

Costa Coffee: Wegańskie desery

Oprócz słonych przekąsek wege, Costa Coffee oferuje także słodki wegański deser.

Torcik korzenny w roślinnej wersji z mocno wyczuwalnymi korzennymi przyprawami, takimi jak cynamon, goździki, anyż, imbir i kakao. Miękki biszkopt został podwójnie przełożony kremem i udekorowany kruszonką z biszkoptów. Wegańska szarlotka na kruchym spodzie z widocznymi dużymi kawałkami jabłek, udekorowana kruszonką i cukrem pudrem to słodka pozycja dla miłośników kuchni roślinnej.

Wśród kaw, jak co roku w styczniu, dostępne będą dwie opcje: Hero Latte i Hero

Cappuccino. To klasyczne kawy, które tym razem serwowane będą także na napoju owsianym z dodatkiem grochu — Ultimate Blend. Obie opcje dostępne będą w wersji Iced – na zimno.

Promocje na ofertę roślinną dostępne będą w dniu wprowadzenia jej do kawiarni, a rabat na kawy Hero Latte i Hero Cappuccino obowiązywać będzie od 11 do 13 stycznia.