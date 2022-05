Czanieckie Makarony: branża makaronów stawia na innowacje w produkcji

31 maja przypada Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego. Z tej okazji sprawdziliśmy, jak radzą sobie firmy rodzinne na polskim rynku makaronów. Zbigniew Dybał, prezes zarządu spółki Czanieckie Makarony, opowiedział o prowadzaniu firmy rodzinnej i wyzwaniach, z którymi mierzą się w branży.

Data: 31-05-2022

Zdaniem prezesa spółki Czanieckie Makarony branża makaronów znacząco rozwinęła się w Polsce. / fot. unsplash

Portalspozywczy.pl: Czy prowadzenie firmy rodzinnej w branży makaronów to duże wyzwanie?

Zbigniew Dybał, prezes zarządu spółki Czanieckie Makarony: Nawiązując do starego powiedzenia „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach” warto zaznaczyć, że prowadzenie wspólnego biznesu jest nie lada wyzwaniem. Starsze pokolenie często nie chce już wprowadzać zmian, są zadowoleni z aktualnej sytuacji. Z kolei młodzi często szukają nowości, chcą powiewu świeżości. Jeśli uda się połączyć młodzieńczą chęć rozwoju z bogactwem wiedzy i doświadczeniem, można osiągnąć sukces.

Fakt, że często praca podąża za właścicielami jest zarówno zmorą, jak i zaletą. Często zapominamy na rodzinnych spotkaniach, że spotkaliśmy się w innym celu, ale czasami w takich okolicznościach przychodzą świetne pomysły, zmienia się perspektywa, bo nie jesteśmy tylko za biurkiem lub na produkcji.

Zmiany na rynku makaronów

Jak ocenia pan obecną sytuację na rynku makaronu w Polsce? Jakie zmiany zachodzą w tym sektorze?

Rynek spożywczy zmienia się cały czas i tak samo wygląda to w naszej branży. Firmy produkcyjne rozwijają się w niesamowitym tempie, pracę ludzi coraz częściej zastępują maszyny. Kiedyś na polskim rynku było bardzo dużo drobnych wytwórni makaronów, które działały regionalnie. Sytuacja uległa zmianie i choć nadal jest sporo małych producentów, to na półkach sklepowych można znaleźć produkty głównie dużych firm. Pojawienie się coraz większej ilości sieci spożywczych spowodowało zapotrzebowanie na dostarczanie jednorazowo dużych ilości makaronu do centr dystrybucyjnych i magazynów.

Dziś też branża makaronów mówi jednym głosem, jesteśmy zrzeszeni w Polskiej Izbie Makaronu i dzięki temu możemy tworzyć merytoryczny, jednolity podmiot biorący udział w rozmowach i prowadzenia dialogu na temat zmian w naszej branży - ocenił Zbigniew Dybał.

W jakim kierunku podąża obecnie branża makaronów w Polsce?

Branża makaronów w Polsce znacząco rozwinęła się na przestrzeni lat. Firmy poszerzają swoje oferty i dostępność. Każda podąża za trendami żywnościowymi, dążąc do wprowadzenia na rynek nowości. Poszerza swój asortyment, produkując różnorodne produkty. Przedsiębiorstwa mają wiele do zaoferowania. To bardzo ważne, aby nasycić cały rynek w Polsce, ale także na świecie. Makaron to idealny produkt do transportu i przechowywania. Ten walor też jest istotny przy wyborach konsumentów.

Czy nowe technologie są w stanie zastąpić rodzinne sprawdzone receptury?

Makaron to produkt, który zyskał już wiele lat temu zaufanie polskich konsumentów. Dziś nie wyobrażamy sobie niedzieli u babci czy mamy bez rosołu z makaronem. Ten smak budzi wiele pozytywnych skojarzeń, przywołuje wspomnienia. Właśnie dlatego, że receptura wykorzystywana do produkcji makaronu jest niezmienna. Zachodzą tylko zmiany dotyczące innowacji w samej produkcji. Park maszynowy umożliwia sprawniejsze wyprodukowanie naszych produktów na dużą skalę jednak smak i walory pozostają wciąż niezmienny.

Dziękuję za rozmowę.