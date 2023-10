Z jednej strony wsparcie finansowe dla kilka sektorów z branży spożywczej, a z drugiej strony liczne nowe rozporządzenia i podatki, które producenci ze „spożywki” przyjmują z rozczarowaniem i brakiem zrozumienia ze strony rządzących dla działalności w branży spożywczej. Marcin Zieliński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju w spółce Makarony Polskie, w rozmowie z nami odniósł się do relacji na linii rząd polski – producenci z branży spożywczej.

W tym roku próbowaliśmy jako branża wejść na to forum powiedzmy polityczne. Uczestniczyliśmy zarówno w posiedzeniu komisji sejmowej jak też zespołach między poselskich związanych z szeroko pojętą branżą rolną i też branżą przetwórstwa zboża. Udało nam się jakieś pewne postulaty wnieść na agendę. Myślę, że ministerstwo rolnictwa i rządzący decydenci mają już większą świadomość, jak powstaje makaron, jak on jest ważny, że jest to dobro podstawowe. Zresztą jako branża pokazaliśmy, jak był kryzys czy pandemiczny, czy wojna w Ukrainie, że byliśmy w stanie produkować tyle makaronu, aby nikt nie miał problemu z jego zakupem – stwierdził.

Natomiast bez takiej formuły, współpracy jest na pewno trudniej działać, bo jako branża nie byliśmy objęci specjalnymi regulacjami związanymi chociażby z zakupem gazu czy też energii. Dopiero po kilku spotkaniach i naszych apelach, udało się wprowadzić te rozwiązania na maksymalną cenę energii dla przedsiębiorstw, czy to małych, czy średnich, bo pierwotne założenia w zasadzie zakładały tylko wsparcie branży energochłonnej a to raptem 500 największych przedsiębiorstw, a wiele z nich jest pod kontrolą skarbu państwa, tak więc ta równość traktowania i to zapewnienie czy uwzględnienie branży spożywczej jest niezwykle istotne. Dlatego ta dynamika dyskusji powinna być jak gdyby permanentna, tak że decydenci zarówno w Sejmie jak i w rządzie muszą słuchać głosu branży, bo my wiemy bliżej, co się dzieje, co jest ważne, co się zmienia, a oni nie zawsze są świadomi pewnych rzeczy, ale dzięki takim relacjom wzajemnych czy poprzez forum izby czy bezpośrednim udaje się docierać. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie coraz lepsza – dodał.