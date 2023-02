Chleb baltonowski to ostatnio ulubione pieczywo polityków. Jest tani, a jego cena w dyskontach nijak ma się do inflacji – spada zamiast rosnąć. Jaka jest historia i skład chleba baltonowskiego? Dlaczego produkt, który miał w założeniu być pieczywem„z wyższej półki", stał się przedmiotem żartów i krytyki?

Nazwa "chleb baltonowski" pojawiła się w 1989 r. w czasie urynkowienia gospodarki i była wynikiem walki piekarzy o uwolnienie cen urzędowych chleba zwykłego; fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Czy chleb baltonowski to "podchleb"?

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Adam Glapiński po raz kolejny odniósł się do cen chleba. Prezes NBP przyznał, że kupuje tani chleb baltonowski. Bronił dobrego imienia tego produktu, a także jego smaku.

Prezes Glapiński rozprawia się z libkami na przykładzie chleba baltonowskiego.

Uwielbiam, bo takie oczywiste rzeczy wypowiadane przez szefa NBP doprowadzają ich do szału.

W trakcie wystąpienia Glapiński nawiązał do swojej wcześniej wypowiedzi, w której mówił o cenie chleba baltonowskiego. Jak stwierdził, spotkał się wówczas z zarzutem mistrzów piekarnictwa, że "chleb baltonowski to nie jest chleb", że to "marny produkt", a "prawdziwy chleb kosztuje ponad 20 zł".

Ja skromnie jem chleb baltonowski. Jest bardzo dobry. Normalny chleb. Nie ma tam rodzynek, orzechów, czegoś tam. No ale to jest chleb. To nie jest podchleb, to nie jest surogat chleba, parachleb, to nie jest wyrób chlebopodobny. To jest chleb, normalny, zwykły chleb. Dobry – przekonywał Adam Glapiński.

Chleb baltonowski: Co to? Jaki ma skład?

Czym jest chleb baltonowski i jaki ma skład? Jak tłumaczy serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Piętka, ekspert piekarniczy, chleb baltonowski jest obecnie przede wszystkim pieczywem regionalnym, mocno związanym z Warszawą, centralną Polską, a szczególnie z historią piekarni Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej z Warszawy. To właśnie SPC było pierwszą piekarnią w Warszawie, która zaczęła go produkować dla lokalnego rynku.

– Według najstarszej dostępnej znanej mi receptury, zawartej w "Katalogu pieczywa" autorstwa Jerzego Głowackiego i Andrzeja Gładysiaka z 1976 r., chleb baltonowski to jest chleb pszenno-żytni, produkowany na kwasie i podmłodzie, z mąki pszennej typ 850 60 % i mąki żytniej typ 580 40 %, z dodatkiem soli i drożdży, w postaci podłużnych bochenków (kształt osełkowy), fermentujących na deskach, o powierzchni posypanej mąką, wypiekany w piecu wrzutowym / taśmowym. Wymagania jakościowe wg ZN-72/MHW/P-6. Chleb baltonowski w piekarni SPC produkowany jest od 1989 r. do dziś uznawany przez wielu dorosłych Warszawiaków za najsmaczniejszy – mówi Andrzej Piętka.

Nazwa "chleb baltonowski" pojawiła się w 1989 r. w czasie urynkowienia gospodarki i była wynikiem walki piekarzy o uwolnienie cen urzędowych chleba zwykłego. Wykorzystano wtedy regionalną recepturę chleba baltonowskiego, nie różniącą się od receptury chleba zwykłego, ale nowy chleb nie podlegał rygorowi cen urzędowych, co pozwoliło zdecydowanie zwiększyć rentowność produkcji w piekarniach.

Andrzej Piętka dodaje, że w 1989 r. regionalna receptura chleba baltonowskiego została dostosowana do warunków i możliwości produkcyjnych zakładów piekarskich. Zastosowano powszechnie używaną mąkę żytnią typ 720. Zmieniono sposób produkcji (na naturalnym zakwasie - metoda żurek-kwas-ciasto, raz w tygodniu odnawianie fermentacji metodą pięciofazową (cały proces przygotowania chleba powinien trwać ok 30 godzin), fermentacja przechodząca w koszyczkach zakończona wypiekiem w piecu taśmowym). Chleb baltonowski, produkowany w ten sposób, przyjął się bardzo dobrze na rynku mazowieckim.

Obecnie jest to chleb pszenno-żytni produkowany z mąki pszennej typ 750 60 %(chlebowej) i mąki żytniej typ 720 40 % (pytlowej) na kwasie uzyskanym w wyniku naturalnej fermentacji wielofazowej, z dodatkiem soli i niewielkiej ilości drożdży, w postaci podłużnych bochenków, fermentujących w koszyczkach, wypiekanych w piecu taśmowym.

Nazwa "chleb baltonowski" kojarzona jest z najbardziej popularnym, codziennym chlebem pszenno-żytnim aż do dzisiaj. Od 1993 r. wymagania jakościowe dla chleba baltonowskiego określone są w normie polskiej PN-93/A-74103 Pieczywo mieszane.

Chleb baltonowski a Baltona: Historia nazwy

Skąd wzięła się nazwa "chleb baltonowski"? Andrzej Piętka wyjaśnia serwisowi portalspozywczy.pl, że geneza nazwy "chleb baltonowski" prowadzi do firmy Baltona, która zaopatrywała statki w wysokiej jakości żywność i inne produkty.

Pieczywo musiało długo wytrzymywać i nadawać się do krótkiego zamrożenia na statkach pływających na dalekomorskich trasach. W latach 70. na chleb państwowy i inne podstawowe produkty spożywcze były dopłaty od państwa. Nie wiadomo, z jakiej jakości mąki był tamten chleb wypiekany. Piekarze wpadli na pomysł robienia chleba droższego z dobrej jakości mąki. Nowy chleb był pieczywem najwyższej jakości o jasnym, delikatnym miękiszu, chrupiącej skórce i zapachu domowego, swojskiego chleba. Dlatego nazwali go „baltonowski", aby kojarzył się z produktem „z wyższej półki" Andrzej Piętka

Chleb baltonowski: Jak smakuje?

Jeżeli chodzi o smak chleba baltonowskiego, to produkt powinien być o lekko kwaśnym smaku i zapachu "chleba".

Chleb ten ma jasny, delikatny i lekko wilgotny miękisz. Do produkcji używa się mąki chlebowej jasnej pszennej i żytniej. Przygotowywany jest na naturalnym zakwasie. Może być krojony lub sprzedawany w całości. Pakowanie w worek foliowy powoduje po pewnym czasie zanikanie jego chrupiącej skórki – wymienia Piętka.

Polityczna cena chleba baltonowskiego

Ile dziś kosztuje chleb baltonowski? Dlaczego z produktu „z wyższej półki" stał się najtańszym chlebem?

Andrzej Piętka porównał dla serwisu portalspozywczy.pl ceny w dyskontach pieczywa podstawowego na przestrzeni jednego roku. Dane pochodzą z 31.01.2022 r. oraz 31.01.2023 r. i dotyczą czterech popularnych sieci: Biedronki, Lidla, Aldi i Netto.

Najtańszy chleb kosztuje obecnie w marketach 2,18 zł. W przypadku sieci Aldi to taniej o 1 gr niż jeszcze rok temu. W Lidlu i Netto cena z 31 stycznia 2023 r. nie uległa zmianie w stosunku do 31 stycznia 2022 r.

Ceny z 31 stycznia 2023 r.

Oferta Aldi Biedronka Lidl Netto Kajzerka 55g 0,39 zł 0,33 zł 0,33 zł 0,33 zł Chleb pszenno-żytni 2,18 zł 2,18 zł 2,18 zł 2,19 zł Chleb żytni 450-500g 3,69 zł 3,25 zł 3,69 zł 3,59 zł

Ceny z 31 stycznia 2022 r.

Oferta Aldi Biedronka Lidl Netto Kajzerka 55g 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł Chleb pszenno-żytni 2,19 zł (brak danych) 2,18 zł 2,19 zł Chleb żytni 450-500g 1,55 zł 1,88 zł 1,55 zł 1,55 zł

Dlaczego ceny pieczywa są tak bardzo podobne niezależnie od sieci?