Czy chleb może być tani? Cena pieczywa ma wciąż polityczny charakter

Autor: Anna Wrona

Data: 12-08-2022, 10:50

– Drożeje na rynku wszystko: mięso, ryby, masło, cukier i olej, ale cena pieczywa ma wciąż polityczny charakter (jak za komuny), choć stanowi niewielką część wydatków na utrzymanie. Sieci handlowe próbują zwabić klientów jego niską ceną. Ale cenę za to zapłacą polscy piekarze – mówi Janusz Kazimierczuk, prezes SPC.

Produkcja pieczywa staje się dla wielu zakładów nierentowna; fot. PAP/ Tomasz Wojtasik

Ile kosztuje chleb?

Jak wskazują piekarze, w najbliższym czasie czeka nas wzrost cen pieczywa.

Pieczywo będzie proporcjonalnie drożało. Na dzień dzisiejszy w sklepach najniższa cena za kilogram zaczyna się od 6 zł, produkty premium kosztują kilkanaście złotych, a średnia kwota za kilogram to już 10 zł. Jacek Górecki, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa

Od czego zależą podwyżki cen chleba?

Podwyżki będą zależeć od dostępności surowców, ale nie tylko nie tego.

– Jeśli rzeczywiście zabraknie nam gazu i prądu, o kwotach będzie decydowała cena spekulacyjna, a nie rynkowa – ostrzega prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa.

Dodaje, że na rodzimej i międzynarodowej scenie politycznej słychać głosy, że jako społeczeństwa będziemy musieli w trudnych czasach zacisnąć pasa. Oszczędzać jednak można na dobrach luksusowych, a nie na chlebie.

– Jest to jakieś rozwiązanie, ale chleb jest najbardziej podstawowym produktem. Oszczędzać można na dobrach luksusowych, artykułach premium, ale nie na chlebie. Nie wyobrażam sobie, czym ludzie mieliby zastąpić pieczywo – podkreśla.

Pieczywo musi zdrożeć?

Janusz Kazimierczuk, prezes SPC, tłumaczy, że pieczywo musi zdrożeć. Próby utrzymania na siłę niskiej ceny na półce w sytuacji, gdy koszty piekarzy stale rosną, są niebezpieczne dla branży.

– Drożeje na rynku wszystko: mięso, ryby, masło, cukier i olej, ale cena pieczywa ma wciąż polityczny charakter (jak za komuny), choć stanowi niewielką część wydatków na utrzymanie. Sieci handlowe próbują zwabić klientów jego niską ceną. Ale cenę za to zapłacą polscy piekarze – mówi.

Prezes SPC przyznaje, że każdy producent pieczywa jest trochę w innej sytuacji sytuacji ze względu na podpisane wcześniej umowy.

Niektórzy mają jeszcze kilkuletnie umowy na dostawy gazu oraz energii w niskich cenach i podwyżki dotkną ich najpewniej od nowego roku, a inni (tak jak my) mają umowy miesięczne lub kwartalne, gdzie ceny rosną z każdym kolejnym okresem. Trudno więc określić jednoznacznie skalę podwyżek. Myślę jednak, że w najbliższym czasie czeka nas drastyczny wzrost cen pieczywa. Janusz Kazimierczuk, prezes SPC

Jak rosną koszty dla piekarni?

Comiesięczne znaczne podwyżki cen energii elektrycznej i gazu powodują, że produkcja pieczywa staje się dla wielu zakładów nierentowna.

– Do tego należy dodać presję płacową pracowników oraz drożejące opakowania i transport. W przypadku naszej firmy koszty energii i gazu wzrosły z 400 tys. zł w grudniu 2021 do 2,3 mln zł w lipcu 2022, a w sierpniu te koszty wzrosną o kolejne 700 tys. zł i wyniosą około 3 mln zł. W jaki sposób mamy pokryć te koszty, skoro handel nie jest chętny do przyjmowania podwyżek cen pieczywa? W większości piekarnie nie są w stanie wchłonąć tak wysokich podwyżek, co dla wielu zakładów będzie musiało skończyć się zamknięciem i zwolnieniem pracowników – ostrzega.

