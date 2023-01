Płatki owsiane to chętnie wybierany produkt śniadaniowy, który oferuje wiele korzyści zdrowotnych i może być doskonałym pożywieniem, ale czy są dobrym wyborem dla osób z cukrzycą i czy każdy ich rodzaj będzie tak samo odpowiedni?

Czy płatki owsiane to dobry wybór dla cukrzyków? | fot. Shutterstock

Cukrzyca to choroba metaboliczna, która wpływa na to, jak organizm wytwarza lub wykorzystuje insulinę. Utrudnia to utrzymanie poziomu cukru we krwi w zdrowym zakresie, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia. Podczas kontrolowania poziomu cukru ważne jest kontrolowanie ilości węglowodanów spożywanych podczas jednego posiłku, które to bezpośrednio wpływają na poziom cukru we krwi.

Ważne jest również, aby wybierać węglowodany bogate w składniki odżywcze i błonnik zamiast rafinowanych i przetworzonych węglowodanów z dodatkiem cukru. Docelowe spożycie węglowodanów powinno być ustalane indywidualnie z pomocą lekarza.

Spożywanie pokarmów bogatych w błonnik i składniki odżywcze, ale o niskiej zawartości niezdrowego tłuszczu i cukru, może pomóc w utrzymaniu zdrowego poziomu cukru we krwi, a także poprawić ogólny stan zdrowia.

Płatki owsiane a węglowodany

Płatki owsiane oferują wiele korzyści zdrowotnych i mogą być doskonałym pożywieniem dla osób z cukrzycą, o ile porcja jest kontrolowana. Jedna porcja gotowanej owsianki zawiera około 30 gramów węglowodanów, które mogą pasować do zdrowego planu posiłków dla osób z cukrzycą.

Jako produkt śniadaniowy płatki owsiane są stosowane od dawna. Powstają z kaszy owsianej, czyli ziaren owsa z usuniętymi łuskami. Zwykle są cięte lub walcowane, a im bardziej przetworzony jest owies, tym szybciej jest on trawiony i tym szybciej może potencjalnie wzrosnąć poziom cukru we krwi.

Płatki owsiane - indeks glikemiczny

Płatki owsiane są zwykle gotowane i podawane na ciepło, często z dodatkami, takimi jak orzechy, słodziki lub owoce. Potrafią być alternatywą dla innych produktów śniadaniowych, takie jak płatki kukurydziane czy naleśniki, za sprawą niższego indeksu glikemicznego.

Płatki owsiane są też lepszym wyborem niż wersje błyskawiczne. Te pierwsze mają niski indeks glikemiczny na poziomie 55 na porcję (wg Harvard Health Publishing), mają także niski ładunek glikemiczny wynoszący 9 (wg danych, opublikowanych w American Journal of Clinical Nutrition). Wersje błyskawiczne mają z kolei wysokie IG wynoszące 79 i ładunek glikemiczny wynoszący 24, czyli również wysoki. Dla porównania - płatki kukurydziane mają jeszcze wyższy indeks glikemiczny, wynoszący ok 93.

Płatki owsiane a cukrzyca - zalety

Zalety dodania płatków owsianych do planu diety na cukrzycę to:

Możliwość regulacji poziomu cukru we krwi dzięki zawartości błonnika i niższemu indeksowi glikemicznemu.

Uczucie sytości - dzięki błonnikowi będzie trwało dłużej i łatwiej będzie kontrolować wagę.

Korzyści dla zdrowia serca ze względu na zawartość rozpuszczalnego błonnika i fakt, że może obniżać poziom cholesterolu.

Jest to być szybki i prosty do przygotowania posiłek.

Możliwość regulowania trawienia.

Płatki owsiane a cukrzyca - wady

Spożywanie płatków owsianych przez osoby z cukrzycą nie ma wielu wad, o ile nie będą to płatki błyskawiczne, płatki z dodatkiem cukru lub porcja płatków będzie zbyt duża.

Płatki owsiane mogą mieć negatywne skutki dla osób z gastroparezą, czyli opóźnionym opróżnianiem żołądka. Dla osób z cukrzycą i gastroparezą błonnik zawarty w płatkach owsianych może spowolnić opróżnianie żołądka.

Jak i z czym jeść płatki owsiane mając cukrzycę?

Do płatków owsianych można dodać orzechy, jagody (zawierają przeciwutleniacze i mogą być naturalnym słodzikiem) lub cynamon (zawierający przeciwutleniacze i o właściwościach przeciwzapalnych), co zapewnia dodatkową porcję białka i zdrowego tłuszczu.

Najlepiej jest wybrać owies śrutowany lub staroświecki, które zawierają większą ilość błonnika, regulującego poziom cukru we krwi.

Do płatków najlepiej dolać wodę, mleko sojowe lub odtłuszczone mleko.

Porcję dodatkowego białka może zapewnić dodanie masła orzechowego.

Białko, wapń i witaminę D może zapewnić dodanie do płatków greckiego jogurtu.

Jak i z czym nie jeść płatków owsianych mając cukrzycę?