Andrzej Piętka z Akademii Wypieków, ekspert branży piekarniczej w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że młodzież szkolna ma swoje wymagania, ulubione smaki i uwielbia „zakazane owoce".

- Uczniowie szkół często teraz korzystają z oferty fast food i convenience sklepów bliskich położeniu szkoły. Widać też bardzo silny wpływ internetu, mody i rówieśników na to, co jedzą w ciągu dnia - dodaje.

Ekspert wskazuje cztery kategorie produktów, które są dziś perspektywiczne pod kątem nastolatków i młodzieży szkolnej.

- Dziś, oceniając pobieżnie, na rynku jest miejsce na małe kanapki, zielone sałatki z dodatkiem bułki, gotowe zupy koreańskie czy funkcjonalne przekąski. Jeżeli byłoby to powiązane z udziałem w takim projekcie wizerunku / marki jakiegoś idola, rapera czy sportowca to mogłoby to być skuteczne - ocenia.