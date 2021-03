Czy kasza jaglana ciągle zawiera glifosat?

Fundacja Konsumentów i Instytut Spraw Obywatelskich opublikują swój najnowszy raport, z którego dowiemy się, które kasze jaglane zawierają szkodliwy glifosat.

To już trzecia edycja badań kasz jaglanych i również tym razem w przebadanych produktach znaleziono ów składnik, którego poziom przekroczył dopuszczalne normy.

- Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie konsumentom dostępu do niezależnej informacji o produktach, które są ogólnodostępne w polskich sklepach. Konsumenci mają prawo wiedzieć, jakie składniki znajdują się w kupowanych produktach, szczególnie, jeśli niektóre z nich są szkodliwe dla zdrowia, a ich normy są przekraczane. Dlatego znów przebadaliśmy kasze jaglane. W ostatnim badaniu ze stycznia 2020r. w 6 z 10 produktów znaleźliśmy pozostałości glifosatu przekraczające dopuszczalne normy. Możemy zdradzić, że tym razem znaleźliśmy glifosat w trzech kaszach. To dobrze, że jest ich mniej, ale niepokoi to, że wciąż kasze zawierające glifosat są dostępne na rynku i konsumenci mogą je kupować. Celem przeprowadzanych przez nas badań i publikowanych raportów jest całkowite usunięcie z rynku produktów, które mogą zaszkodzić zdrowiu konsumentów - mówi Paweł Rokicki, prezes Fundacji Konsumentów.

Które kasze zostały przebadane oraz w których znaleziono glifosat dowiemy się już 23 marca, kiedy zostanie opublikowany najnowszy raport pt. „Konsumenci testują: Kasza jaglana – czy zawiera glifosat”.

Badania kaszy jaglanej sfinansowane zostały ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

