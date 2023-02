Rosnące koszty to jedno z wielu zmartwień piekarzy, a coraz wyższe ceny pieczywa stają się utrapieniem dla konsumentów. O wsparciu piekarni przez rząd, cenach chleba, mieszankach piekarniczych i piekarniach rzemieślniczych rozmawiamy z Piotrem Kucharskim, piekarzem, kucharzem i autorem książek kulinarnych.

Piotr Kucharski w rozmowie z nami ocenił obecną sytuację na rynku piekarniczym. / fot. PTWP

Rząd obniża ceny energii dla piekarni. Czy to pomoże?

Każdy ruch, który pomoże branży, jest dobry, ale obawiam się, że może to być trochę za późno, ponieważ branża piekarnicza trochę zwija się. Dużo piekarni z pięknymi tradycjami zamyka się. A ostatnie historie z cenami gazu to był gwóźdź do trumny wielu piekarni, bo każdy pewnie znajdzie w okolicy piekarnię, którą zna od dziecka, a ona się teraz zamyka, bo najczęściej ma piece na gaz, a teraz te ceny gazu są z kosmosu. Boję się, że ta pomoc jest trochę za późno, ale każdy ruch jest dobry. Jak sobie to policzymy, to cena za kilowatogodzinę wychodzi ok, ale pytanie czy nie za późno.

Czy ceny pieczywa przestaną rosnąć?

Na ceny pieczywa składa się cena energii, a jest to branża bardzo energochłonna. Do tego dochodzą koszty związane z wynagrodzeniem pracowników i ceny surowców. Jeśli zatrzymamy tę pierwszą dużą składową tego kosztu, to miejmy nadzieję, że tak. Natomiast mam nadzieję, że przede wszystkim zatrzyma to zamykanie się pięknych piekarni z tradycjami.

Mieszanki piekarnicze w produkcji chleba. Tak czy nie?

Jako osoba, która uważa, że do pieczenia dobrego chleba są potrzebne trzy składniki, czyli mąka, woda i sól, nie jestem fanem mieszanek piekarniczych z kilku powodów. Po pierwsze piekarze przestają zagłębiać się w temat pieczenia. Natomiast mieszanki piekarnicze to na pewno wygoda.

Po drugie, firmy, które sprzedają mieszanki, oferują ogromny pakiet wsparcia. Jestem zdania, że w ten sposób często piekarnie robią sobie „krzywdę”, bo pieką chleb, który może się szybko znudzić. Ale to wynika z chęci posiadania bardzo szerokiego asortymentu na półce. Natomiast uważam, że nie trzeba mieć 20-30 chlebów w piekarni na półce, a wystarczy 5-6 dobrych, żeby ludzie czuli, że to jest porządna robota.

Na co zwracać uwagę podczas zakupów chleba?

Na pewno czytamy etykiety. Natomiast niestety coraz rzadziej można spotkać chleby, na których nakleja się etykiety chlebowe. A teoretycznie jest to obowiązek piekarni, żeby taka etykieta była. Natomiast warto się zapytać w piekarni, z czego składa się chleb. Można zapytać o skład. Poprosić o przekrojenie pieczywa i zobaczyć, jakie jest w środku. Zobaczyć, czy skórka jest dobrze wypieczona. Jak pachnie chleb. Trochę przypomnieć sobie, jak dobre pieczywo powinno wyglądać i kupować takie.

Co jest rzeczywiście pieczywem rzemieślniczym?

Teoretycznie pieczywo rzemieślnicze powinno być zrobione przez rzemieślnika lub kogoś, kto zdał egzaminy piekarza, później na mistrza. Natomiast robi się to trochę taki worek, do którego wrzucamy wszystkie piekarnie, które zrezygnowały z dużej ilości, a pieką tylko i wyłącznie często na zakwasie.

Według mnie można nazywać chleb rzemieślniczym, jeśli składa się z tych trzech składników. Jest robiony ręcznie. Występuje jakaś kultura robienia pieczywa, nie ma tam za dużo składników, nie jest to przekombinowane. Takie chleby jak najbardziej możemy nazwać wypiekami rzemieślniczymi.

Oczywiście wraz z rozwojem tej gałęzi piekarnictwa dużo piekarni chce być rzemieślniczymi i podaje się za takie piekarnie. Ale jest dużo świetnych miejsc, które otwierają zapaleńcy, którzy nie są z wykształcenia piekarzami, ale gdzieś się uczą i zatrudniają w piekarniach, które wypiekają podobne wypieki. Jest to świetny trend, który mi się podoba, mimo że ktoś może powiedzieć, że ten chleb kosztuje 15 zł, ale takiego chleba nie zmarnuje się ani kromki. Zjemy go do samego końca i to będzie dobrze wydane 15 zł.

Oby więcej piekarni zauważyło ten trend i może zrobiło krok w tył i zaczęło wprowadzać linie takich chlebów robionych ręcznie, tylko na zakwasie. Bo jest to pomysł i jakaś alternatywa dla piekarzy, którzy zastanawiają się, co robić, bo nie sprzedają się im wypieki. Może warto zrobić 4 kroki do tyłu, nawet zmniejszyć produkcję, mieć lepszy food cost przy tym i nie walczyć tylko ceną, a jakością.