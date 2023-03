Piekarze bardzo czekają na wszelkie ułatwienia, które mogą zostać im zaproponowane. Zamrożenie cen gazu jest oczekiwane od wielu miesięcy i jako Północna Izba Gospodarcza postulowaliśmy o to wielokrotnie. Nie liczyłabym jednak na to, że zmiany przyniosą obniżkę cen pieczywa - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Tańszy gaz dla piekarni i cukierni

Portalspozywczy.pl: Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą mogły skorzystać z tańszego gazu. W jak dużym stopniu zmieni to sytuację piekarnictwa? Czy możemy liczyć na obniżki cen pieczywa? Czy taka pomoc jest wystarczająca dla branży?

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie: Piekarze bardzo czekają na wszelkie ułatwienia, które mogą zostać im zaproponowane. Zamrożenie cen gazu jest oczekiwane od wielu miesięcy i jako Północna Izba Gospodarcza postulowaliśmy o to wielokrotnie. Nie liczyłabym jednak na to, że zmiany przyniosą obniżkę cen pieczywa. Niestety, na koszt bułki, chleba czy ciasteczka nie składają się tylko koszty mediów, ale i koszty pracownicze czy przede wszystkim koszty produktów i półproduktów, a ten sektor wciąż odczuwa wysoką inflację. Jeden z cukierników powiedział mi ostatnio, że chyba przerzuci się na produkcję wegańskich produktów, bo nie będzie musiał płacić astronomicznych pieniędzy za jajka lub na bezglutenowe, bo wtedy ominie mąkę. To taki trochę przedsiębiorców śmiech przez łzy.

Pomoc dla branży może okazać się niewystarczająca, ale liczymy na to, że jest to krok w stronę zatrzymania cen w piekarniach, a to pomoże zatrzymać im klientów. I kwartał roku 2023 nie przyniósł nam wielkich skoków cen i mam nadzieje, że w kolejnym będzie podobnie. Nie zaryzykowałabym jednak tezy, że sytuacja jest stabilna.

Ceny na Wielkanoc 2023

Jak będą się kształtowały ceny wyrobów piekarniczych i cukierniczych w tegoroczną Wielkanoc? Czy konsumenci będą kupować w tym roku mniej/ wybierać tańsze produkty? Czy przedsiębiorcy z branży piekarniczo-cukierniczej na tegoroczną Wielkanoc zmienili swoją ofertę?

Wielkanoc jest czasem, gdy na cenę pieczywa znów mocniej zwrócimy uwagę. Z mojego punktu widzenia bardziej niż cena pieczywa jest zagrożona cena wyrobów cukierniczych – w tym przypadku składowa produkcji takich produktów jest większa, co może wiązać się z wysokimi kosztami. Babka czy mazurek na pewno więc będą droższe niż w roku 2022, ale wiem, że piekarze i cukiernicy są przedsiębiorcami bardzo pragmatycznymi i nie będą „pompować” cen, tylko je racjonalizować.

Spodziewam się, że konsumenci będą ostrożniejsi w zakupach. Przedsiębiorcy czasem decydują się na downsizing sprzedając nam mniejszą gramaturę za te same ceny, a klienci będą stosować less-buying, czyli nie zrezygnują z zakupów w ogóle, a po prostu będą je ograniczać. Nie mamy informacji, by przedsiębiorcy ograniczali ofertę na Wielkanoc. Myślę, że będzie to optymalizacja bieżąca, do świąt zostało nam jeszcze kilka tygodni.