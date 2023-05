- Polska jest wielkim eksporterem żywności, wysyłamy ją na cały świat. Mamy wyśrubowane standardy jeśli chodzi o jakość. Jestem wielkim obrońcą jakości polskiej żywności - mówi Zenon Daniłowski, prezes Makaronów Polskich.

Zenon Daniłowski, prezes Makaronów Polskich SA/ fot. PTWP

Czy żywność w Polsce i polska żywność są bezpieczne?

W kontekście "incydentu" związanego ze zbożem z Ukrainy nazywanym technicznym - zapytaliśmy prezesa Makaronów Polskich o to, czy żywność w naszym kraju jest bezpieczna.

- Żywność w Polsce jest bezpieczna, ponieważ wszystkie firmy, które produkują żywność w Polsce działają w ramach konkretnego systemu produkcji bezpiecznej żywności i nie ma możliwości, żeby ktokolwiek kupował surowiec z nieznanego źródła. Np. my jako producent makaronów kupujemy mąkę od akredytowanych młynów, co roku przeprowadzamy audyty - badany jest zarówno surowiec jak i produkt finalny - zapewnia Zenon Daniłowski.

Jego zdaniem mówienie o ukraińskim zbożu jak o surowcu niskiej jakości zrobiło dużo złego dla polskiego sektora spożywczego.

- To jest zboże wysokiej jakości, tylko trzeba wiedzieć, że jeden rodzaj pszenicy jest właściwy do produkcji makaronów, bo ma wysoki poziom białka, a inny do produkcji ciastek a jeszcze inny do produkcji chleba. Nie powinniśmy nadużywać sformułowania, że zboże z Ukrainy jest niskiej jakości, bo to szkodzi polskiej żywności - wylicza prezes Makaronów Polskich.

- Moim zdaniem to była histeria wywołana być może z pobudek innych niż te związane z biznesem i produkcją żywności - dodaje Zenon Daniłowski.

Makarony Polskie: Ukraina jest wielką szansą dla Polski

Przed wybuchem wojny Makarony Polskie wysyłały do Ukrainy 6 tys. ton makaronów rocznie - czyli 500 ton miesięcznie.

- Sprzedawaliśmy tam makarony wysokiej jakości, droższe. Ja uważam, że Ukraina jest wielką szansą dla Polski. Polska może być krajem tranzytowym dla surowców ukraińskich, tylko trzeba to profesjonalnie zorganizować i monitorować. Polskie firmy logistyczne mogą czerpać z tego źródła duże korzyści. Dla polskich przetwórców to również ogromna szansa - dodaje Zenon Daniłowski.

Prezes Makaronów Polskich jest przekonany, że w przyszłości Ukraina będzie interesującym rynkiem zbytu dla polskich produktów.

- Nasza firma dzisiaj eksportuje ok. 200 ton makaronu miesięcznie. Ukraińcy mają uznanie dla polskiej żywności. Dla nas to duża szansa - zapewnia.