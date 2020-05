Czy pozostałości glifosatu w żywności są groźne dla konsumentów?

– Każde przekroczenie NDP w żywności oznacza, że środek ochrony roślin został zastosowany w sposób nieprawidłowy lub zastosowano nieodpowiednią dawkę lub nie zastosowano się do okresu karencji (okres jaki musi upłynąć od oprysku do zbioru). Należy podkreślić, że zastosowanie glifosatu w procesie desykacji (osuszania) prosa oraz gryki jest niedozwolone. Po drugie, przekroczenie NDP nie jest jednoznaczne z niebezpieczeństwem dla zdrowia konsumentów – tłumaczy Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Przypomnijmy, że FoodRentgen i Fundacja Konsumentów opublikowały kolejny raport dotyczący zawartości pozostałości glifosatu w kaszach z polskich sklepów – tym razem jaglanych. W jednej z próbek wykryto pozostałości glifosatu 46-krotnie przekraczające obowiązujące normy.

Zob. FoodRentgen zbadał pozostałości glifosatu w kaszach jaglanych. Normy przekroczone 46-krotnie

Jak uspokaja PSOR, środki ochrony roślin należą do najlepiej przebadanych substancji na świecie i pozostają pod pełną kontrolą: od powstania i produkcji, poprzez ich sprzedaż i stosowanie na polu, aż po kontrolę pozostałości w żywności. Każdy produkt musi zostać skrupulatnie zbadany i oceniony pod kątem wpływu na środowisko (wodę, glebę, organizmy pożyteczne i rośliny), na użytkowników, na osoby postronne, pod kątem ich skuteczności i pozostałości w żywności. Cały proces trwa około 11 lat

i kosztuje ok. 250 mln euro. Dopuszczone są do użycia dopiero wtedy, gdy niezależni eksperci potwierdzą, że prawidłowo stosowane są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Odpowiedzialność producentów środków ochrony roślin nie kończy się na dostarczeniu rolnikom narzędzia pracy. Dbają również o właściwą edukację rolników prowadząc szkolenia na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin.

– Każdy przypadek przekroczeń poddaje się ocenie ryzyka i weryfikuje zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W Polsce za cały proces odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która kontroluje dostępne na rynku produkty spożywcze i publikuje ostrzeżenia dotyczące żywności. Ocenę ryzyka w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) prowadzą eksperci z Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Jeśli analiza wykazuje ryzyko dla konsumentów, produkty są wycofywane z rynku – informuje PSOR.