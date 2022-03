Czy zabraknie chleba?

Brak podstawowego produktu spożywczego, jakim jest chleb, mógłby niepotrzebnie zaostrzyć niepokój społeczny, dlatego jako przedstawiciele sektora piekarniczego będziemy postulować w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o wpisanie branży na listę infrastruktury krytycznej kraju - informuje Stowarzyszenie Producentów Pieczywa.

Autor: AW

Data: 24-03-2022, 09:06

Czy może zagrozić nam brak chleba? fot. unsplash

Portalspozywczy.pl: Jak agresja Rosji na Ukrainę wpływa na rynek zbóż i polski rynek piekarniczy?

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa: Wojna na Ukrainie i nałożone w konsekwencji agresji na Rosję sankcje, mają niebagatelny wpływa na branżę rolno-spożywczą. Dla państw Unii Europejskiej Ukraina jest głównym dostawcą nie tylko kukurydzy, ale też pszenicy (1 mln ton – 30% importu). Rosja jest, również ważnym dostawcą do UE pszenicy (0,5 mln t – 11% całego importu UE). O ile zbiory z 2021 możemy zaliczyć do udanych i na chwilę obecną Polska dysponuje nadwyżką pszenicy i kukurydzy, o tyle w kolejnym sezonie musimy liczyć się z deficytem tych zbóż na krajowym rynku. Dane za 2021 rok podają, że w Polsce wyprodukowano 34,6 mln ton zbóż ogółem, a zaimportowano do Polski, według danych Ministerstwa Finansów, 1,1 mln ton i wyeksportowano 8,4 mln ton. Z Rosji, Białorusi, i Ukrainy zaimportowaliśmy do Polski w zeszłym roku łącznie prawie 7% całego polskiego importu zbóż, z czego większość to był import z Ukrainy.

Ukraina i Rosja odpowiadają za ok. 25-30% światowej produkcji pszenicy. Jest ona transportowana z obu tych krajów głównie przez morza Azowskie i Czarne, w tym przez duży port w Odessie. Ze względu na wojnę, żegluga przez oba akweny jest zablokowana, a handel został wstrzymany. Pomimo że głównymi odbiorcami pszenicy z obu krajów były państwa położone w Afryce Północnej, to brak podaży tak dużej ilości surowca wpływa już bezpośrednio na ceny zbóż na całym świecie, w tym w Polsce. Oprócz drożejących zbóż, dotkliwym wyzwaniem są również wyższe ceny paliw i energii.

Jak może się to przełożyć na ceny pieczywa?

W połączeniu z wahaniami kursów walut, ceny pszenicy w Polsce, a w ślad za nimi ceny mąki, znalazły się na poziomach nie notowanych dotychczas w historii. Aktualna cena spotowa za kilogram mąki oscyluje w przedziale 2,4 PLN do 2,6 PLN (dla porównania – przed wojną cena była na poziomie 1,6 – 1,8 PLN za kg).

Drastyczny wzrost cen surowców oraz niepewność co do ich dostępności wzbudza wśród nas - piekarzy uzasadniony niepokój, dlatego chcielibyśmy zaproponować wprowadzenie w Polsce mechanizmów, których celem będzie ustabilizowanie rynku i eliminacja podmiotów o profilu spekulacyjnym. Dla przykładu władze Węgier ogłosiły w dniu 05 marca 2022 r. dekret o ograniczeniach w wywozie surowców strategicznych m.in. zbóż, oznaczającym, że firmy dokonujące eksportu lub wewnątrzwspólnotowych dostaw (WWD) są zobowiązane złożyć wniosek o pozwolenie na wywóz, a Ministerstwo Rolnictwa na Węgrzech ma 30 dni na podjęcie decyzji o skorzystaniu z prawa pierwokupu zboża.

Jako Stowarzyszenie Producentów Pieczywa, w imieniu całej branży będziemy postulować w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyjęto podobne lub równoważne rozwiązania, które już przynoszą efekty u naszych sąsiadów (według informacji posiadanych przez członków Stowarzyszenia Producentów Pieczywa, obecne ceny mąki na rynku węgierskim zbliżone są do cen w Polsce przed wybuchem wojny). O wsparcie naszej inicjatywy w Ministerstwie Rolnictwa poprosiliśmy już Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Z doniesień medialnych wynika, że nie jesteśmy jedyni. O wsparcie rządu apeluje również sektor paszowy czy mięsny, bo podobnie jak branżę piekarniczą problem deficytu zbóż tak samo je dotyka.

Czy Polacy zaczynają kupować na zapas? Czy większym zainteresowaniem cieszą sie produkty z dłuższym terminem? Czy może zagrozić nam brak chleba?

Wszelka niepewność, zwłaszcza w tak drastycznym czasie jakim z pewnością jest wojna, powoduje, że produkty dłuższej trwałości notują większy popyt. Dlatego jak wspomniałem wcześniej z niepokojem obserwujemy rosnące ceny paliw czy energii oraz możliwe ograniczenia w ciągłości ich dostaw.

W przypadku tak dużych piekarni jak te zrzeszone w Stowarzyszeni Producentów Pieczywa oznaczałoby to ograniczoną produkcję albo wręcz przestoje. Nawet nie chce myśleć o sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie dostarczyć asortymentu, który finalnie trafia do setek polskich domostw każdego dnia i coraz większej rzeszy uchodźców z Ukrainy. Brak podstawowego produktu spożywczego, jakim jest chleb, mógłby niepotrzebnie zaostrzyć niepokój społeczny, dlatego jako przedstawiciele sektora piekarniczego będziemy również postulować w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o wpisanie branży na listę infrastruktury krytycznej kraju.

Jak wojna na Ukrainie zmienia rynek pracowniczy?

Rynek polski już dawno otworzył się na pracowników z Ukrainy, w tym branża piekarnicza. W obecnej sytuacji należy usprawnić procedury umożliwiające ich szybki nabór. Szczególnie, że firmy produkcyjne dotychczas borykające się z problemami braku pracowników, powinny mieć lepszą sytuację w zatrudnianiu. Proszę jednak pamiętać, że może to by okres przejściowy, długoterminowo nie eliminujący aktualnego deficytu na rynku pracy.

Czy branża włączyła się w pomoc dla Ukrainy?

Podobnie, jak całe polskie społeczeństwo solidaryzujemy się z Ukrainą, a ponieważ produkujemy to co w czasach zarówno pokoju, jak i wojny jest jednym z produktów pierwszej potrzeby to zaoferowaliśmy nasz chleb. Dzięki uprzejmości Green Factory, firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Producentów Pieczywa były w stanie przetransportować na Ukrainę 20 tysięcy bochenków pieczywa na początku marca. Pod koniec zeszłego tygodnia kolejne dwa tiry dostarczyły do naszego sąsiada 66 palet wyrobów piekarniczych. W akcji wspierają nas piekarze z Niemiec np. firma Ditsch czy Austrii, firma AHB przekazując pieczywo bądź wpłaty pieniężne. Warto dodać, że oprócz inicjatywy SPP wiele pozostałych większych i mniejszych piekarni działa prężnie niosąc pomoc na rynkach lokalnych.