Dawid Podsiadło, Head of Sales Dan Cake Polonia; fot. mat. pras.

Dan Cake Polonia: Podsumowanie 2022

Jak oceniają Państwo rok 2022? Czy był to wymagający czas dla firmy?

Dawid Podsiadło, Head of Sales Dan Cake Polonia: Rok 2022 był zupełnie inny niż upływające pod znakiem pandemii lata 2020 i 2021. Przede wszystkim diametralnie zmieniła się sytuacja na rynku surowców oraz za naszą wschodnią granicą, co wpłynęło na potrzebę szybkiej adaptacji i szukania nowych, niestandardowych rozwiązań. Z tej perspektywy był to bardzo wymagający czas. Prowadzenie biznesu komplikowały dodatkowo ciągła niepewność i zmienne decyzje klientów, a także rosnące koszty.

Jak kształtowała się sprzedaż Państwa produktów w 2022 roku?

Sprzedaż, podobnie jak w większości firm w Polsce, pod względem wartościowym wzrosła, jednak rozpatrując ją całościowo, w perspektywie wolumenowej, to nie możemy mówić o satysfakcjonujących wzrostach. Wyniki są zróżnicowane w zależności od rodzaju produktu, ale kluczowe dla nas kategorie pakowanych wyrobów poradziły sobie nadzwyczaj dobrze.

Jak kształtował się eksport produktów w 2022 roku?

Dan Cake Polonia jest częścią międzynarodowej grupy i jako jej polski oddział odpowiadamy za eksport na wschód i na południe względem Polski. Był to dla nas zatem bardzo wymagający rok, ponieważ zdarzenia takie jak embargo na Białorusi, atak Rosji na Ukrainę, wycofanie naszych produktów z Rosji, blokady importu, wahania kursu euro i dolara czy braki dostępności surowców znacząco utrudniały prowadzenie działań na rynkach eksportowych. Jednak z optymizmem patrzymy na przyszły rok i działania w tym zakresie.

Jak galopująca inflacja wpływa na koszyk zakupowy i spożycie wyrobów piekarniczo-cukierniczych?

Nie znam branży, na którą inflacja nie miałaby żadnego wpływu. Rozpatrując koszyk zakupowy, nie możemy jednak zapomnieć, że w przeciągu roku ludność na terenie naszego kraju zwiększyła się o około 2 miliony obywateli Ukrainy i to też ma wpływ na to, co się obecnie sprzedaje. Można zauważyć kilka wiodących tendencji. Po pierwsze, końcowa cena zakupu ma dla konsumentów znaczenie, a jednostkowa cena niektórych indeksów jest obecnie dla części społeczeństwa zdecydowanie za wysoka. Dotyczy to w głównej mierze produktów w dużych opakowaniach - chociaż ich cena jednostkowa jest wyższa, to w przeliczeniu na kilogram wyrobu okazuje się być bardziej atrakcyjna niż w przypadku opakowań o mniejszych gramaturach. A mimo to decydująca okazuje się być cena półkowa. Po drugie, cena niektórych surowców, takich jak na przykład jajek czy oleju, wrosła znacznie bardziej niż inflacja. I po trzecie, pomimo poszukiwania przez klientów tańszych rozwiązań, jakość nadal jest ważna, a dobre jakościowo produkty i sprawny serwis są wciąż kluczowe w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Jak ceny prądu i gazu wpływają na Wasz biznes? Gdzie szukacie oszczędności?

Dla branży piekarniczej koszty prądu i gazu oraz pracy ludzkiej mają bardzo duże znaczenie. Dlatego nasze działania ukierunkowaliśmy na szukanie rozwiązań w tym zakresie. Montujemy m. in. panele fotowoltaiczne, które powinny obniżyć nasze zapotrzebowanie na zakup prądu. Z drugiej strony staramy się zwiększać naszą niezależność względem gazu i w tych piecach, które jeszcze nie mają palników dopasowanych zarówno do gazu, jak i oleju opałowego, wprowadzamy stosowne modyfikacje. Podejmowane przez nas w tym zakresie działania nie tylko zabezpieczają nam ciągłość produkcji, ale także pozwalają nam zapewniać naszych klientów, że złożone przez nich zamówienia zostaną zrealizowane.

Dan Cake Polonia: Inwestycje i wyzwania 2023

Jakie macie plany na 2023 rok?

Naszym celem na 2023 rok jest ukończenie wszystkich rozpoczętych projektów i inwestycji oraz zwiększenie sprzedaży wolumenowej.

Jakie największe wyzwania stoją przed branżą piekarniczo-cukierniczą w 2023 roku?

Wśród największych wyzwań stojących obecnie przed branżą piekarniczo-cukierniczą wymienić można przede wszystkim radzenie sobie z ograniczoną dostępnością surowców i rosnącymi kosztami paliw, a także dostosowanie się do zmian wynikających z demografii i emigracji ludności ukraińskiej. Kluczowa będzie także zmiana dochodu rozporządzalnego wśród społeczeństwa, z którą wszystkim nam przyjdzie się mierzyć.