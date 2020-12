Dan Cake rozbudowuje swój zakład w Chrzanowie

Projekt obejmuje budowę centrum logistycznego, składającego się z trzech hal: załadunkowej, łącznikowej oraz w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Inwestycja uwzględnia również niezbędną infrastrukturę, taką jak drogi dojazdowe czy parkingi. Nowe powierzchnie zajmą ponad 4,5 tys. m2 powierzchni. Tym samym po rozbudowie metraż zakładu wzrośnie do ponad 20 tys. m2.

Rozbudowa zakładu to kolejny etap intensywnego rozwoju spółki. Całość przedsięwzięcia, realizowanego na postawie decyzji PSI, ma łączną wartości ponad 70 mln złotych. W związku z tym właśnie projektem w zakładzie Dan Cake została już uruchomiona kolejna linia do produkcji Bułeczek Mlecznych i Bułek do Burgerów, a także kończy się etap realizacji automatyki w strefie pakowania w nowej hali produkcyjnej, poprzez zastosowanie robotów UR oraz robota sztaplującego kartony firmy Rober. Ten drugi po rozbudowie zakładu będzie przekazywał całe palety, za pomocą sieci taśmociągów, do nowoczesnego magazynu wysokiego składowania. Obiekt ten będzie miał wysokość nieco ponad 30 metrów, czyli będzie jednym z najwyższych budynków w Chrzanowie i będzie w stanie pomieścić do 5 tysięcy palet.

- Rozbudowa zakładu produkcyjnego stanowi ważną część długofalowej strategii rozwoju firmy Dan Cake. Dążymy do tego, aby być firmą nowoczesną, korzystającą z najnowszych osiągnięć techniki. Swój rozwój realizujemy jednak zawsze w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, nie tylko dbając o środowisko naturalne, ale również o lokalne społeczności oraz naszych długoletnich partnerów biznesowych – mówi Małgorzata Chudzik, Członek Zarządu Dan Cake Polonia.

– Rynek pieczywa pakowanego systematycznie rośnie, dlatego jako lider w branży chcemy z wyprzedzeniem odpowiadać na rosnące potrzeby konsumentów w tym zakresie – dodaje.

Magazyn wysokiego składowania to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Odznacza się tym, że posiada większą powierzchnię użytkową i zdecydowanie wyższy stopień wypełnienia kubatury obiektu, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych magazynów. Najważniejszą korzyścią wynikającą ze składowania towarów w magazynie wysokoregałowym jest znaczące obniżenie kosztów poprzez efektywniejsze wykorzystanie powierzchni oraz zoptymalizowanie procesów magazynowych. Tego typu magazyny są energooszczędne i dźwiękoszczelne, nie powodują również dodatkowych emisji hałasu czy też generowania zanieczyszczeń do atmosfery.