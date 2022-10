Marka Dan Cake startuje z kolejną aktywacją konsumencką. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać cenne nagrody, należy zakupić promocyjne opakowanie Chleba Tostowego pszennego, pełnoziarnistego lub maślanego i stworzyć tekst pochlebstwa, którym można uraczyć bliską osobę. Dan Cake nagrodzi najbardziej kreatywne komplementy atrakcyjnymi sprzętami kuchennymi i voucherami prezentowymi, dając czas na coś przyjemnego z samego rana.

Dan Cake startuje z śniadaniową aktywacją konsumencką

Akcja ma na celu promowanie chlebów tostowych Dan Cake w różnych wariantach - pszennym, pełnoziarnistym oraz maślanym - a tym samym budowanie wokół nich świadomości produktowej wśród konsumentów.

Konkurs Dan Cake: Co można wygrać?

Konkurs oparty jest o wirtualny generator pochlebstw, znajdujący się na stronie aktywacji: SchlebianieNaSniadanie.pl. Uczestnicy, którzy wymyślą najciekawsze i najbardziej kreatywne komplementy, mogą zdobyć atrakcyjne nagrody, takie jak sprzęt AGD marki Ariete, karty podarunkowe Homla czy zestawy produktów Dan Cake.

– Konkurs oparty na kreatywnej aktywności uczestników zabawy to model, którego formuła jest już sprawdzona i który świetnie angażuje konsumentów. Twórcze zadania dobrze odzwierciedlają też naturę naszych produktów, zwłaszcza Chlebów Tostowych w różnych wariantach. Można z nich bowiem nie tylko tworzyć wartościowe śniadania czy przekąski, łącząc je z ulubionymi dodatkami, ale także pobudzać wodze fantazji poprzez smakowite, kuchenne eksperymenty na ich bazie. Zależy nam na tym, by odbiorcy kampanii bliżej zapoznali się z produktami wchodzącymi w skład naszego śniadaniowego portfolio. A naprawdę warto, ponieważ Chleby Tostowe Dan Cake mają krótkie składy oraz wypiekane są na naturalnym zakwasie i bez dodatku konserwantów. Wygoda ich użycia zapewnia także oszczędność czasu, który dzięki temu możemy przeznaczyć na to, na co zwykle go nie mamy, w myśl promowanej przez nas idei „Daj sobie czas” – mówi Wiktor Kowalski, Brand Manager Dan Cake.

Promocji towarzyszy spot, który będzie emitowany w ramach kampanii zasięgowej na platformach VOD, YouTube oraz w mediach społecznościowych.